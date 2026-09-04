[Récap] X-Men: Shadows of Tomorrow

Ou l'univers des X-Men depuis janvier 2026

Maj du 13/11 : modification apportée à la série Inglorious X-Force, Generation X-23 et Bishop. Ajout de la série DNX.

Shadows of Tomorrow est le nom donné à un relaunch Marvel pour son univers X-Men. Il a débuté en janvier 2026 et est toujours en cours actuellement. Relaunch oblige, il est synonyme d'un retour au numéro 1 pour toutes les séries autour des Mutants. Par contre, ce n'est pas pour autant que toutes les séries ont un véritable nouveau départ. Comme mentionné, ce n'est pas un reboot mais un relaunch. Aussi, certains scénaristes Marvel continuent clairement leur récit là où ils l'avaient laissé avant le début du relaunch.

Les séries peuvent être limitées (aussi appelées "série courte", avec une fin programmée) ou régulières (aussi appelée ongoing, sans fin programmée).

L'annonce

Elle est faite lors de la Comic Con 2025 soit à la mi-octobre 2025. Lors de l'évènement, sept séries sont annoncées :

- Inglorious X-Force

- Magik & Colossus

- Rogue

- Wade Wilson: Deadpool

- Cyclops

- Generation X-23

- Storm: Earth’s Mightiest Mutant

Continuité / Accessibilité

Shadows of Tomorrow a débuté en janvier 2026. Chronologiquement parlant, il fait donc suite à l'event Age of Revelation. Par contre, étant donné que ce dernier est plus une sorte de grosse parenthèse, scénaristiquement parlant, Shadows of Tomorrow ferait plutôt suite à From The Ashes qui aura couvert la période juillet 2024 - décembre 2025 des X-Men.

A noter que toutes les séries sont plutôt accessibles si ce n'est Storm: Earth’s Mightiest Mutant de Murewa Ayodele. Concernant cette dernière, le scénariste a continué son run débuté avant le relaunch et il est plutôt avare en rappels et autres explications. Autrement dit, il vaut mieux lire ce qu'il y a eu avant notamment son event Thunder War.

Le contenu

Au fil des mois, quatorze séries ont vu le jour dont sept séries limitées. Quatre d'entre elles sont terminées et une cinquième est annulée.

En France

Cette relance des X-Men sera couverte par Panini Comics à travers des softcovers. Comme pour les Etats-Unis, la publication débutera tout de suite après la fin de l'event Age of Revelation et avec un retour au numéro 1 de la publication française. Son lancement est prévu pour le mois de juillet.

Liste des séries

X-Men

Ecrit par Jed MacKay et est dessiné par Tony S. Daniel

Débuté à partir de X-Men #23 soit à partir du 7 janvier 2026

Nombre de numéros : a venir

Type de série : Régulière

Statut : En cours

ÉPILOGUE DE AGE OF REVELATION ! Un X-Men du présent est coincé dans l'Ère de Révélation, luttant contre des forces supérieures dans le monde de demain. Mais pendant ce temps, qu'a fait son double du futur dans son corps, dans le présent ?

Wolverine

Ecrit par Saladin Ahmed et est dessiné par Martín Cóccolo et Jesus Aburtov

Débuté à partir de Wolverine #14 soit à partir du 7 janvier 2026

Nombre de numéros : A venir

Type de série : Régulière

Statut : En cours

WOLVERINE RENCONTRE SILVER SABLE !

La série phare est de retour tandis que WOLVERINE croise le chemin de SILVER SABLE lors d'une mission visant à sauver un groupe de MORLOCKS. Mais sont-ils du même côté ? Et qui a placé LOGAN dans son viseur ? La toute nouvelle ère commence maintenant !

Uncanny X-Men

Ecrit par Gail Simone et est dessiné par David Marquez

Débuté à partir de Uncanny X-Men #22 soit à partir du 14 janvier 2026

Nombre de numéros : a venir

Type de série : Régulière

Statut : En cours

Mutina, la vilaine fille ! Une fête est interrompue par Mutina, la fille des ténèbres en personne. Elle a une faveur inimaginable à demander aux Uncanny X-Men, et malheur à eux s'ils refusent ! Mutants meurtriers, gâteaux et lames sont au rendez-vous et vous ne verrez plus jamais l'un des X-Men principaux de la même façon après ce numéro sanglant !

Inglorious X-Force

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Michael Sta. Maria

Débuté le 21 janvier 2026

Terminé le 21 octobre 2026

Nombre de numéros : 10

Type de série : Régulière

Statut : Terminée

UNE VENGEANCE IGNORANTE ! Cable revient du futur avec quelques indices… et des trous béants dans sa mémoire. Un assassinat est imminent, et c'est à Hellverine, Archangel et son ancien coéquipier Boom-Boom de suivre Cable jusqu'au cœur du danger. Mais qui poursuivent-ils, et quel secret cache la mémoire défaillante de Cable ? Découvrez les prémices de ce mystère et préparez-vous à une aventure palpitante, la plus intense de l'univers X-Men, alors qu'une toute nouvelle X-Force entre en scène !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Rogue

Ecrit par Erica Shultz et dessiné par Luigi Zagaria

Débuté le 21 janvier 2026

Terminé le 20 mai 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

VOUS NE POUVEZ PAS FUIR VOTRE PASSÉ ! Rogue mène une vie idyllique avec son doux Remy LeBeau, mais il y a encore des squelettes dans son placard… des secrets qui refont surface lorsqu'elle s'y attend le moins. Rogue a travaillé si dur pour laisser son passé de méchante derrière elle. Malheureusement, le passé ne reste pas dans le passé. Que se passe-t-il quand il vous frappe en plein visage ? Quel péché du passé pourrait pousser Rogue à quitter Haven House ? Mystique et Destiny détiennent-elles la réponse ?

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Storm: Earth's Mightiest Mutant

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Federica Mancin

Débuté le 4 février 2026

Terminé le 3 juin 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

LA GUERRE PAR-DESSUS TOUT – la guerre la plus dangereuse qui existe – gronde plus fort et plus près. Alors que le cosmos se prépare à l'annihilation, STORM, inconsciente de la menace imminente, tourne son regard vers l'intérieur – vers son foyer – vers la TERRE. La mutante la plus puissante de la Terre devient à nouveau la protectrice de la Terre… dans un nouveau chapitre audacieux de sa vie. Dans ce nouveau départ, STORM participe à la cérémonie japonaise du thé avec un ennemi et visite la France pour un bal masqué avec des monstres. Cependant, tout se termine par des funérailles déchirantes… car dans cette nouvelle ère d'ORORO MUNROE, proposée par Murewa Ayodele (I AM IRON MAN, STORM, ROGUE STORM) et Federica Mancin (EXCEPTIONAL X-MEN, MILES MORALES: SPIDERMAN), MISTRESS DEATH n'est jamais loin. Avec DEATH traquant les ombres, attendez-vous à des effusions de sang, de la brutalité, du barbarisme et des émotions audacieuses dans ce tout nouveau STORM: EARTH'S MIGHTIEST MUTANT.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Magik & Colossus

Ecrit par Ashley Allen et dessiné par Germán Peralta

Débuté le 4 février 2026

Terminé le 17 juin 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

LES FRÈRES ET SŒURS MUTANTS SE RÉUNISSENT ! Illyana Rasputin est une sorcière cynique dont le pouvoir provient du royaume obscur du Limbo. Piotr Rasputin est fait de métal, mais possède un cœur bien plus tendre que son extérieur. Mais malgré le lien du sang, il n'est pas toujours plus fort que l'eau ! Lorsqu'ils retournent dans leur pays natal, ils découvrent d'anciens monstres du folklore russe qui s'en prennent aux innocents ! Ces deux mutants pourront-ils mettre de côté leurs différences pour sauver leur pays ? L'équipe créative talentueuse derrière Magik se réunit pour une histoire des X-Men pleine de combats épiques, de mysticisme et de drames familiaux !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Wade Wilson: Deadpool

Ecrit par Ben Percy et dessiné par Geoff Shaw

Débuté le 11 février 2026

Nombre de numéros : minimum 7

Type de série : Régulière

Statut : En cours

DANGEREUX. DÉCHAÎNÉ. MORTEL. Deadpool est au bord du gouffre, ce qui signifie que les missions sont plus périlleuses, les enjeux plus importants et l'humour plus noir que jamais. Mais Wade Wilson ne rit pas. Un souvenir douloureux hante Deadpool, tandis qu'un client mystérieux l'entraîne sur une voie périlleuse. La rédemption est-elle pour lui ? Non, c'est bien pire. Wade ne pourra jamais être pardonné pour ce qu'il a fait… La nouvelle série commence !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Cyclops

Ecrit par Alex Paknadel et dessiné par Roge Antonio

Débuté le 11 février 2026

Terminé le 3 juin 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

CYCLOPE DÉCHAÎNÉ ! Scott Summers est un mutant qui maîtrise presque toujours ses pouvoirs et ses émotions. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est séparé des X-Men, perdu dans une région montagneuse sauvage sans la visière qui le protège de ses pouvoirs dévastateurs ? Et pourra-t-il survivre lorsque Donald Pierce et ses cyborgs, les Reavers, se mettront à le traquer ? C'est l'histoire du leader des X-Men dans toute sa sauvagerie !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Generation X-23

Ecrit par Jody Houser et est dessiné par Jacopo Camagni

Débuté le 18 février 2026

Terminé le 11 novembre 2026

Nombre de numéros : 10

Type de série : Régulière

Statut : Terminée

Son nom est Wolverine. Mais la légende de X-23 continue de grandir. Laura Kinney a subi un lavage de cerveau et a été entraînée dès sa naissance pour devenir l'ultime assassin, sous le nom de X-23. Elle pensait avoir tourné la page… mais il semblerait qu'elle n'y soit pas encore tout à fait parvenue ! Lorsque Laura et Gabby rencontrent une personne qui semble être leur amie perdue de vue depuis longtemps, le complot terrifiant qu'elles découvrent va bouleverser leur existence. La nouvelle génération de sujets X est arrivée, et elle marche sur les traces mortelles de X-23 ! Avec une foule de nouveaux héros et vilains, la Génération X-23 réserve une surprise à Wolverine !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Moonstar

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Tiago Palma.

Débuté le 4 mars 2026

Terminé le 22 juillet 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : Terminée

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

X-Men: United

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Tiago Palma.

Débuté le 11 mars 2026

Nombre de numéros : 10

Type de série : Régulière

Statut : Annulée

« Construisez une école », leur avait dit Charles Xavier, et les X-Men l'ont fait — mais d'une manière que personne n'aurait imaginée ! Bienvenue à Graymatter Lane, un endroit où les mutants du monde entier peuvent se rassembler dans l'unité pour s'enseigner mutuellement les compétences nécessaires à leur survie ! Avec les plus grands des X-Men comme enseignants et un campus sans pareil, c'est le carrefour de l'Univers X, où un corps étudiant venant des quatre coins du globe travaille à faire évoluer l'espèce mutante vers le prochain stade de son évolution — tout en faisant face à une menace qui se prépare contre eux tous !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Bishop

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Mario Santoro

Débuté le 10 juin 2026

Terminé le 28 octobre 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : En cours

LE X-MAN PERDU DANS LE TEMPS EST DE RETOUR ! Bishop a toujours vécu selon un code strict. Mais ce code sera à remettre en question lorsque sa sœur, Shard, sera envoyée dans le présent juste avant de mourir ! Bishop restera-t-il fidèle à ses principes et protégera-t-il la ligne temporelle ? Ou est-ce qu'il prendra tous les risques pour sauver la personne la plus importante de sa vie ?

Dans cette série, Bishop se retrouve confronté au destin lorsque la Confrérie Finale, un nouveau groupe de vilains venus de son futur, voyage dans le passé pour mettre fin à son séjour dans le présent une fois pour toutes. Afin de les arrêter et d'empêcher toute nouvelle perturbation de la chronologie, Bishop fera équipe avec sa sœur Shard, un personnage très apprécié des fans, apparue dans X-Factor dans les années 90 ainsi que dans les précédentes séries solo de Bishop, et dont le destin tragique hante Bishop aujourd'hui encore. À l'instar des titres X-Men solo récemment lancés comme Rogue et Cyclope, BISHOP promet une saga palpitante et indépendante qui capture l'essence et l'histoire du personnage, tout en le soumettant à des épreuves extrêmes lors de leurs missions les plus difficiles et les plus déterminantes pour son héritage !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.

Tomb of Apocalypse

Ecrit par Ashley Allen et dessiné par Domenico Carbone

Débuté le 26 août 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée

Statut : En cours

Une puissance ancienne et insondable !

Depuis son exil dans l'espace, l'ombre du mutant nommé APOCALYPSE plane sur toute vie sur le point bleu pâle d'où il est originaire. Jadis voué à garantir que les mutants les plus forts et les plus aptes héritent de la Terre, Apocalypse se consacre désormais à une nouvelle entreprise mortelle – pour laquelle il aura besoin des capacités uniques de… Jubilee et Wolverine !

DNX

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Federico Vicentini

Débuté le 16 septembre 2026

Nombre de numéros : 5

Type de série : Limitée / titre principal de l'event DNX

Statut : En cours

LE X-VIRUS EST LÂCHÉ ! Les X-Men et 3K. Chacun dirigé par un héritier originel de Xavier, chacun avec sa propre vision pour le peuple mutant. Chacun à la gorge de l'autre. Cyclope et le Chairman ont tous deux vécu le futur de l'Ere de Révélation et sont rentrés chez eux avec une mission renouvelée : les X-Men, pour empêcher ce futur ; 3K, pour le posséder. Tandis que les X-Men demandent aux Quatre Fantastiques de les aider à sauver un des leurs, la Fauve blanc met en œuvre son plan pour libérer le X-Virus dans une zone à forte population ! L'ÉVOLUTION EST CONTAGIEUSE !

Liste des one shots

X-Men Annual #1

Ecrit par Ryan Stegman et dessiné par ce dernier, Steve Skroce et Sanford Greene, entre autres.

Sortie le 4 mars 2026

LAISSER LIBRE COURS A L’IMAGINATION MUTANTE !

Lorsqu’une toute nouvelle menace mutante connue sous le nom de Créationniste force quatre artistes à visualiser des monstres qui déchirent la réalité, les X-Men doivent survivre à une attaque où l’imagination elle-même devient l’ennemi. Maintenant, ils doivent arrêter le Créationniste avant que ses visions cauchemardesques ne consument le monde !

Uncanny X-Men Annual #1

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Tiago Palma.

Sortie le 8 avril 2026

L'HISTOIRE DES MUTANTS RÉVÉLÉE !

Tiré des pages de l'arc narratif « The Dark Artery » dans Uncanny X-Men : Qui sont les Régulateurs, ces mutants du début du XXe siècle qui ont jadis élu domicile à Haven House ? Et quel lien secret les unit au passé de Wolverine ?

X-Men: The Hellfire Murder #1

Ecrit par Saladin Ahmed, Jed MacKay, Gail Simone, Eve L. Ewing et Erica Schultz et dessiné par Tony Daniel, Luciano Vecchio et Federica Mancin.

Sortie le 22 juillet 2026

Lorsqu'un mutant emblématique est assassiné lors d'un bal masqué exclusif organisé par Sebastian Shaw, Wolverine et Jubilee sont chargés de résoudre un mystère en huis clos aux conséquences dramatiques pour toute la communauté mutante. Tout le monde est suspect. Et la fête est loin d'être terminée…