Récap de l'event X-Men : Age of Revelation

On vous dit tout sur l'event X-Men de 2025

MAJ du 26/01:

Ajout de notre avis sur Amazing X-Men #3 (titre principal), X-Men: Book of Revelation #3 (titre principal), The Last Wolverine #1(tie-in) et Cloak or Dagger #1 (tie-in)

Le gros event de l'année 2025 du côté de Marvel, c'est One World Under Doom. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire du point de vue de Marvel mais fondamental pour l'univers des X-Men : Age of Revelation. L'event est également synonyme de chamboulement total des séries autour des mutants. Voici un recap de l'event.

L'annonce

Elle est faite en juillet 2025 de manière assez énigmatique. L'éditeur annonce le nom de l'event, la date et une illustration. Quelques jours après, Marvel annonce que suite à l'event, toutes les séries X-Men seront mis en pause, remplacées par de nouvelles. Enfin, Marvel annonce X-Men : Age of Revelation Overture #1, un one shot écrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman et qui aura pour mission de donner un aperçu du nouveau statu quo de l'univers mutant.

Après avoir été accueilli à bras ouverts au sein des X-Men de Cyclope, Revelation s'est lancé dans la tâche impossible qu'Apocalypse lui a confiée : créer un monde où seuls les plus forts survivent. Avec son pouvoir mutant linguistique amplifié à un niveau étonnant, Doug commande la Terre elle-même avec sa voix, la remodelant en un havre utopique pour l'humanité mutante. C'est une patrie mutante construite sur un mensonge insidieux, s'étendant à travers la planète et éradiquant l'humanité jusqu'à ce qu'elle devienne un foyer pour les mutants !

Comment en sommes-nous venus à Age of Revelation ?

En réalité, il faut remonter dans les années 90. A cette époque, Marvel met en place un event assez connu : Age of Apocalypse. Dans ce récit, le principe est simple : Legion retourne dans le passé afin d'éliminer Magneto. Legion merde et c'est le Professeur X qui est éliminé. De là, Apocalypse parvient à prendre le pouvoir et à instaurer un règne de terreur. Il applique sa philosophie de la survie du plus fort mais à une échelle colossale, menaçant de ce fait toute la race humaine d'extermination. Dans Age of Revelation, nous avons toujours cet avenir sombre mais cette fois apporté par le nouvel héritier d'Apocalypse, Doug Ramsey / Révélation, alors qu'il transforme la Terre en une utopie mutante.

L'idée générale

DANS X ANNEES À PARTIR D'AUJOURD'HUI, les Territoires de Révélation s'étendent de l'Atlantique au Mississippi – une utopie mutante gouvernée par l'héritier d'Apocalypse. Mais sous la surface, une rébellion couve. Alors qu'une équipe hétéroclite des X-Men frappe depuis l'ombre, Revelation fait face à des menaces de l'intérieur. Tout commence ici – l'aube de l'ÈRE DE LA RÉVÉLATION !

Le contenu

Tous les titres X-Men entre octobre 2025 et décembre 2025. On parle de 16 titres interconnectés de trois numéros chacun entourés par deux one shot.

En France

Panini Comics a annoncé en décembre 2025 qu'ils allaient bien couvrir l'event Marvel. Comme pour la parution VO, la parution VF tiendra en 4 mois. Tous les numéros US seront couverts à travers sept numéros provenant de la collection 100% Marvel. Tout simplement intitulé X-Men : Age of Revelation (numérotés de #1 à #7 donc), le top départ est prévu pour avril 2026 avec les deux premiers des sept numéros prévus par l'éditeur.

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties du mois de juillet

X-Men #19

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Prologue

Sortie le 2 juillet

Doug Ramsey, l'héritier de l'Apocalypse connu sous le nom de RÉVÉLATION, a une mission : poursuivre la grande œuvre. Mais en essayant de créer la Grande Œuvre d'un nouveau monde, les premières lignes sont les plus difficiles à tracer. Et aura-t-il une opportunité avant que ce rêve ne soit étouffé dans son berceau ?

Sorties du mois de septembre

X-Men #22

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Carlos Fabian Villa

Prologue

Sortie le 24 septembre

L’INTRODUCTION AU PROCHAIN ÉVÉNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DU MOIS PROCHAIN ! Avec Z*E*R*O sur ses talons, Doug Ramsey, alias RÉVÉLATION, arrive en Alaska pour l’aide des X-Men ! Assiégés de tous côtés, les X-Men pourraient bénéficier d’un nouvel allié puissant — mais Révélation n’est pas seulement un vieil ami, il est l’Héritier de l’Apocalypse ! Et quel nouvel âge une telle alliance pourrait-elle inaugurer… ?

Sorties du 1er octobre

X-Men: Age of Revelation #0

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Humberto Ramos

Prologue

Sortie le 1er octobre

Dans X années à partir d'aujourd'hui : bienvenue à l'ÂGE DE LA RÉVÉLATION ! Les Territoires de la Révélation s'étendent de l'océan Atlantique au fleuve Mississippi, une terre de mutants dirigée par l'Héritier de l'Apocalypse. À la surface, on pourrait croire à une sorte d'utopie mutante, mais les fissures commencent à apparaître, et le mensonge sur lequel cette terre a été bâtie attise les flammes de la rébellion. Découvrez comment ce futur terrible est arrivé et ce qu'il signifie pour les X-Men et le reste de l'univers Marvel dans ce numéro spécial de lancement par Jed MacKay et Humberto Ramos ! De plus, un aperçu des nombreux titres où les événements de l'Âge de la Révélation se dérouleront dans les mois à venir !

Sorties du 8 octobre 2025

Amazing X-Men #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, en fuite après un affrontement meurtrier avec le chef des assassins de Revelation, les X-Men brisés et désespérés, misent tout sur une dernière mission. Avec l'aide d'un allié inattendu, ils s'aventurent dans les ruines hantées de Graymalkin. Ce qu'ils y découvrent pourrait tout changer… s'ils survivent.

Binary #1

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

C'EST BINAIRE… ET L'UNIVERS BRÛLE AVEC ELLE ! X ANNÉES PLUS TARD, dans les cendres de l'ancien monde, pour survivre elle renaît – une force cosmique canalisant le Phénix lui-même. Avec l'univers qui s'effondre, BINARY revient pour sauver ce qui reste. Mais un pouvoir aussi immense a toujours un prix… et la fin de tout pourrait commencer avec elle.

Laura Kinney: Sabretooth #1

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, elle a pris le nom de son ancien ennemi juré SABRETOOTH – et combat aux côtés de Revelation lui-même. Pourquoi Laura Kinney a-t-elle abandonné son héritage ? Quels secrets garde-t-elle du monde des mutants ? Lorsque la loyauté change, le sang signifie tout.

Longshots #1

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, et Mojo a un nouveau jeu pour Wonder Man, Hellcat, Bishop, Rhino et Kraven. Il n'y a pas de règles. Un seul survivant gagne. Les autres meurent. Mojo promet que vous pouvez voter pour le gagnant avec vos dollars – mais vous ne le pourrez probablement pas. Mojo ne peut pas garantir que tout cela est vrai ni que vous pouvez même voter, car toutes les décisions seront prises par Mojo et uniquement par Mojo, dans son dojo de Mojo, c'est la gloire ou la fatalité dans le X-livre le plus fou de l'année !

World of Revelation #1

Ecrit par Ryan North, Al Ewing, entre autres et dessiné par ?

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, que s’est-il passé avec les Fantastic Four ? Et quelles horreurs tourmentent la côte Est ? Comment le reste du monde survit-il à la montée de Révélation ? Et bien au-dessus, sur Arakko, que pense Apocalypse du nouvel empire de son héritier ? Découvrez l’impact considérable de l’AGE DE RÉVÉLATION à travers l’Univers Marvel.

Sorties du 15 octobre 2025

Iron & Frost #1

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, après que l'attaque terroriste dévastatrice des 3K ait coûté à Tony Stark et Emma Frost tout ce qu'ils avaient, la Heartless Queen revient sur ce qu'il reste de son passé. Des secrets se cachent dans les ruines de New York. Le HELLFIRE CLUB a un nouveau et dangereux leader.

Rogue Storm #1

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, avec les dieux de la Terre disparus, seule ORORO MUNROE, la déesse mutante des tempêtes, est encore là. Elle est une déesse rendue folle par la magie noire et le chagrin. A présent, alors que STORM menace de plonger le monde dans une nouvelle ère glaciaire, Rogue dirige une équipe de tueurs et de légendes – Gateway, Iceman, Fantomex, Spiral et Warpath. La mission unique de cette Uncanny X-Force : tuer Storm.

Sinister's Six #1

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Mr. Sinister assemble une force d'élite pour prendre sa place légitime… sur le trône de Revelation ! Que Sinister a-t-il offert à Havok, Black Cat, Domino, Omega Red, Fantomex et Venom pour les convaincre d'affronter des probabilités impossibles ? Les marginaux de Sinister sont-ils en train de perdre leur vie, ou Revelation a-til sous-estimé jusqu'où ses sujets iront lorsqu'il n'y aura plus rien à perdre ?

Unbreakable X-Men #1

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Uncanny X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie et dispersés à différents endroits dans le monde. À Haven House, il n'en reste que trois – blessés, en deuil et gardant le portail vers l'effrayante PENUMBRA. Pourront-ils arrêter l'obscurité tonitruante qui a rôdé sous la surface pendant des siècles, hurlant pour se libérer ? Ou échoueront-ils et assisteront-ils à l'arrivée d'un dieu vengeur avec une armée d'âmes tourmentées à la surface, implorant le sang mutant ?

Sorties du 22 octobre 2025

Omega Kids #1

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire protège le rêve de suprématie et d'indépendance des mutants en tant que chef du réseau d'espionnage des Territoires de Revelation. Mais lorsqu'une conspiration menace l'utopie mutante, Quire et ses élèves psychiques devront distinguer amis et ennemis. Quentin a-t-il ce qu'il faut pour faire avancer le rêve, ou la prochaine génération remplacera-t-elle l'ancien révolutionnaire ?

Radioactive Spider-Man #1

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le virus X a décimé New York – mais Spider-Man ne cesse de se battre. Dans un pari désespéré, Peter Parker s'administre une dose de radiation mortelle pour contenir l'infection. La survie a un prix. Bien que cela ne tue pas Peter Parker, cela le bouleverse profondément. C'est le Spider-Man le plus dangereux et muté de tous les temps – et il n'est pas seul.

The Last Wolverine #1

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les habitants de Vancouver acclament un nouveau héros : le MERVEILLEUX WOLVERINE, alias le WENDIGO, dernier élève de Logan. Mais que s'est-il passé pour LOGAN ? Un secret du passé de Wolverine poussera le Dernier Wolverine à entreprendre une mission pour perpétuer l'héritage de son mentor… à moins qu'une menace terrible ne le réduise en cendres avant.

X-Men: Book of Revelation #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, après l'assassinat de l'un de ses Choristes les plus précieux, Revelation accueille un nouveau mutant dans sa capitale : Philadelphie. Mais la capitale des Territoires de Revelation cache de nombreux dangers, parmi lesquels ses Choristes rivaux – et Fabian Cortez ne permettra à personne de contester sa faveur auprès de Revelation. Mais ce nouveau mutant a un allié secret : le Fantôme de Philadelphie !

Sorties du 29 octobre 2025

Cloak or Dagger #1

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible prix. Désormais, ils ne peuvent plus exister sur le même plan en même temps. Réunis enfin, les personnages favoris des fans de la série à succès Marvel Rivals vivent une histoire d'amour façonnée par le pouvoir et le destin.

Expatriate X-Men #1

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, comme les États-Unis tombés et reconstitués, la nouvelle équipe composée de MS. MARVEL, BRONZE, MELEE et RIFT se lève ! Ils ont pris le contrôle des eaux du fleuve Mississippi qui séparent les mutants du reste de l'humanité. Redoutés et puissants, leurs tactiques de guérilla les maintiennent au pouvoir – jusqu'à ce qu'une mission à haut risque pour extraire un atout précieux menace de les déchirer. Pourront-ils rester unis lorsque tout sera en jeu ?

Undeadpool #1

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, et le virus ravageant les TERRITOIRES DE LA RÉVÉLATION a finalement transformé WADE WILSON en ce qu'il a toujours voulu être – un mutant ! Mais pas comme ça – PAS COMME ÇA ! Le facteur de guérison de Deadpool est en surmultiplication, son esprit n'étant qu'un passager dans un corps affamé… et qui ne peut être satisfait qu'en dévorant la force vitale des mutants ! Ses prochaines cibles ? Du sang frais : FEARLESS, MAGNI, KID MAN-THING et FANTASTICA. C'est Deadpool comme vous ne l'avez jamais vu !

X-Vengers #1

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, la Terre a toujours besoin des Avengers… mais que se passe-t-il lorsque ceux qui restent se sont transformés en mutants ?! Dani Moonstar dirige une nouvelle équipe d'Avengers (Hawkeye, Vision, Veuve d'Eau, Shang-Chi, Variable Man et Cannonball) pour protéger la planète ! Mais ces "X-Vengers" peuvent-ils protéger toute la Terre, y compris les Territoires de la Révélation ?!

Sorties du 5 novembre 2025

Amazing X-Men #2

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, les X-Men se retrouvent à la merci de Darkchild et de son chevalier démoniaque, le Juggernaut ! Les X-Men pourront-ils échapper à Providence, ou rejoindront-ils les habitants de cette ville maudite dans la damnation ? Un nouvel allié les rejoint, mais de nouvelles vérités révélées menacent de les déchirer !

Binary #2

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, BINARY fait face à des menaces de tous côtés — le monde traître de REVELATION, avec ses dangers sans fin qui avancent sans relâche. Les personnes qu'elle tente désespérément de protéger, dont le ressentiment envers sa protection a atteint un point de rupture. Et maintenant... un visage du passé, déterminé à semer le chaos et la destruction qui mettront à l'épreuve même la puissance incroyable du PHOENIX !

Laura Kinney: Sabretooth #2

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Sabretooth doit traquer sa sœur Gabby et son demi-frère Akihiro alors qu'ils fuient les Territoires de Révélation ! Mais qui voyage avec eux, et quelle menace représentent-ils pour le destin de Révélation ? EN BONUS : le retour d'un méchant emblématique des X-Men !

Longshots #2

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, la scène est prête pour un spectacle pas comme les autres ! Un spectacle si violent, si vil, que nous devons mettre les X-Babies en couverture, sinon il nous faudrait un LIVRE RED BAND poly-sac ! Regardez vos personnages préférés être arrachés à l'existence et détruits – tout cela pour VOTRE divertissement ! Vous ne pouvez pas manquer ce livre MOJO absolu !

Sorties du 12 novembre 2025

Iron & Frost #2

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Emma Frost est partie à la recherche de Tony Stark. Tony Stark cherche un remède au virus X. Le Iron King du tout nouveau Hellfire Club serait-il sur le point de perdre tout ce qui lui est cher ?

Rogue Storm #2

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, de nombreux événements secrets ont eu lieu parmi les mutants du monde – y compris celui qui a bouleversé à jamais le mariage de GAMBIT et ROGUE. Alors que STORM se lance dans sa quête pour détruire EEGUN, le dévoreur de SORCIERS SUPRÊMES, GAMBIT a un compte à régler avec STORM... pour le destin de son mariage. Mais quel est le destin du monde mystique comparé à celui du mariage de deux mutants ? Eh bien, STORM et GAMBIT devront trouver la réponse à cette question sur la route poussiéreuse de l'enfer et du carnage.

Sinister's Six #2

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Sinister' Six se précipitent pour trouver le remède qui pourrait les sauver ! Mais cette chance de vivre vaut-elle une rencontre avec l'Ange de la Mort de Révélation – Wolverine ? Ou l'équipe va-t-elle s'entre-tuer avant ?

Sorties du 19 novembre 2025

Unbreakable X-Men #2

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, un Gambit accablé de chagrin a pour mission de récupérer et de rappeler plusieurs X-Men réticents qui ont quitté la vie de mutant, pour affronter une créature cauchemardesque capable de les condamner tous ! C’est le retour de plusieurs mutants bien-aimés (et quelques-uns moins appréciés) ! Ensemble, ils reviennent pour tenter de contenir l’improbable armée de morts-vivants qui menace à la fois Atlantis et le monde de la surface !

Omega Kids #2

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Enfants Omega jouent à leur jeu préféré… traquer les traîtres mutants ! Mais ne se seraient-ils pas attaqués à un trop gros poisson en s'en prennant à Rachel Summers ? Et que feront Quentin et ses élèves lorsque leur mission exigera un sacrifice ?

Radioactive Spider-Man #2

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le chaos continue de ravager New York ! Spider-Man n'a pas beaucoup de succès à contenir le chaos… peut-être que Spin et Ghost-Spider peuvent aider ?

The Last Wolverine #2

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Wolverine s'est associé à Nightcrawler, avec un plan pour sauver Logan. Une nouvelle alliée a apporté des informations pouvant changer la donne et le sauver – Heather Hudson, alias Vindicator ! Pour ce faire, il faudra retourner sur les Territoires de Révélation… ce qui aura des conséquences horribles pour Nightcrawler et Wolverine ! EN PLUS : Attendez de découvrir le secret de Vindicator !

X-Men: Book of Revelation #2

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, Elbecca, la plus récente des Choristes de Révélation, tente de déjouer Fabian Cortez alors qu'il menace à la fois sa nouvelle position et sa vie ! Le Fantôme de Philadelphie a quelques tours dans son sac qui pourraient les sauver tous les deux, mais il y a des choses qu'elle ignore encore sur ce qui se passe !

Sorties du 26 novembre 2025

Cloak or Dagger #2

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le secret derrière l'évolution de Cloak et Dagger est révélé ! Les jumeaux Fenris s'en moquent tant qu'ils peuvent tuer Cloak ou Dagger et obtenir le précieux humain qu'ils veulent ! Vos personnages favoris de Marvel Rivals inspirent cette évolution de votre duo super-héros préféré !

Expatriate X-Men #2

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Bronze, Ms. Marvel, Rift, Melee et leur flottille de guérilla remontent le fleuve, échappant à la surveillance à la fois de Revelation et de l'armée américaine. Il est clair que leur protégé récemment secouru, Lyrebird, n'est pas celui qu'il semble être. Et le fait de taire certains détails met sa vie en danger, alors que l'équipe approche des Terres des Limbes… et de la vérité.

Undeadpool #2

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Wade Wilson retrouve Nathan Summers, l'homme appelé Cable ! Mais ce n'est pas des retrouvailles joyeuses… L'Undeadpool dévorera-t-il son ami mutant, ou Cable détruira-t-il son ancien partenaire ? Et vous pourriez être choqué : tout le monde ne s'en sortira pas vivant !

X-Vengers #2

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Territoires la Révélation sont gravement menacés par la Technarchie ! Moonstar et les X-Vengers pourront-ils sauver ce paradis mutant ? Et pourquoi Révélation ne veut-il pas qu'ils le fassent ?

Sorties du 3 décembre 2025

Amazing X-Men #3

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, contre toute attente et avec de lourdes pertes, les X-Men atteignent Philadelphie, la capitale des Territoires de Révélation. Mais c’est profondément dans le territoire ennemi, et les X-Men considérablement réduits auront besoin d’alliés importants pour réaliser leur objectif : l’assassinat de Révélation, rendu d’autant plus crucial maintenant qu'ils connaissent son véritable plan !

Binary #3

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Carol Danvers, portant le lourd fardeau du nom cosmique BINARY et ressentant le pouvoir divin de la FORCE PHÉNIX parcourant son corps, se retrouve maintenant face à l'ennemi venu anéantir tout ce que Carol chérit ! À son moment le plus faible, Carol parviendra-t-elle à contenir la destruction, ou explosera-t-elle en supernova… emportant tout avec elle ?!

Laura Kinney: Sabretooth #3

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, SABRETOOTH traque ARAKKO, le foyer d'APOCALYPSE ! Ne manquez pas ce tournant crucial dans le plan de RÉVÉLATION, alors que LAURA doit choisir entre la famille et la fidélité… avec de mortelles conséquences.

Longshots #3

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, tous vos héros sont morts ! Pensiez-vous que nous BLAGUIONS ? C'est l'un des rares livres où nous pouvons nous permettre cela, alors, bien sûr, nous tuons TOUT LE MONDE ! Mais voulez-vous voir comment tout cela se passe ? Bien SÛR que vous voulez ! Alors tendez les mains en décembre et laissez votre libraire mettre une copie de LONGSHOTS dans vos petites mimines sales ! Oh, vous êtes libraire ? Eh bien, mettez-vous à passer commande ! Il y a une foule sauvage de fans qui attend à vos portes en réclamant ce livre ! Attention ! Ils sont en train de défoncer la vitre !

Sorties du 10 décembre 2025

Iron & Frost #3

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Iron King règne en maître – et le temps presse. Emma Frost doit tout risquer pour atteindre l'homme qu'elle a autrefois aimé. La dévastation dans le futur est inévitable, mais un pari désespéré peut-il sauver le passé ?

Rogue Storm #3

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, à la suite des actions de ROGUE et de STORM, un mal ancien a été libéré dans le monde. Les sorciers rencontrent des fins brutales. Les défenses magiques de DOCTOR DOOM, DAIMON HELLSTROM, THE SCARLET WITCH, DOCTOR STRANGE et de nombreux mystiques de l'univers Marvel s'avèrent inefficaces. Avec l'aide du sorcier déshonoré DANIEL DRUMM (le frère jumeau fantôme de DOCTOR VOODOO, mort lors de sa toute première apparition), ROGUE et STORM affronteront le mal ancien une dernière fois.

Sinister's Six #3

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, les Sinister's Six ont attiré l’attention de Révélation lui-même ! Ce groupe de bagarreurs et de voleurs peut-il s’en sortir ? Et quelles sont les véritables intentions de M. Sinistre à leur égard ?

Unbreakable X-Men #3

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, un Gambit accablé de chagrin a pour mission de récupérer et de rappeler plusieurs X-Men réticents qui ont quitté la vie de mutant, pour affronter une créature cauchemardesque capable de tous les condamner ! C’est le retour de plusieurs mutants bien-aimés (et quelques-uns moins appréciés) ! Ensemble, ils reviennent pour tenter de contenir l’improbable armée de morts-vivants qui menace à la fois Atlantis et le monde de la surface !

Sorties du 17 décembre 2025

Omega Kids #3

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire découvre exactement ce qu'il a créé pour Révélation. Kid Omega est-il devenu un revenant du passé ? Ou bien l'ère des Omega Kids doit-elle prendre fin ?

Radioactive Spider-Man #3

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, lorsque la situation devient critique dans un désert post-apocalyptique infesté de monstres et infecté par le gène X, envers qui un Spider-Man RADIOACTIF a-t-il une plus grande responsabilité : les habitants de NYC ou les personnes qu'il aime le plus au monde ?! L'ancien Spider-Man, Miles Morales et Ghost-Spider connaissent la réponse – et ils n'hésiteront pas à se confronter à Peter Parker pour faire ce qu'il faut !

The Last Wolverine #3

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, WOLVERINE a retrouvé LOGAN. Mais lorsque l'élève rencontre le maître sur le champ de bataille, qui restera debout en tant que DERNIER WOLVERINE ? Une histoire déchirante de trahison et de promesses brisées, ce numéro restera une référence dans les récits de WOLVERINE !

X-Men: Book of Revelation #3

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, le tribunal de Revelation est en émoi alors que des complots sont révélés et des trahisons mises à nu. Mais la plus grande trahison de toutes est encore à venir, et le monde ne sera plus jamais le même.

Sorties du 24 décembre 2025

Cloak or Dagger #3

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les jumeaux Fenris ont acculé Cloak, et la situation ne s'annonce pas bien. Dagger a une dernière carte à jouer, mais l'utiliser pourrait déchirer nos héros – et ce qui reste du tissu de la réalité – pour de bon…

Expatriate X-Men #3

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, MELEE, BRONZE, RIFT, COLOSSUS, MS. MARVEL et l'équipage du Dragonfly affrontent DARKCHILD en personne. Elle veut quelque chose qu'ils possèdent, et elle possède quelque chose qu'ils désirent. Mais justement quand ils ont le plus besoin de s'unir, leur groupe d'insurgés est déchiré par le mensonge et la tromperie. Parviendront-ils à s'échapper vivants ou seront-ils engloutis par les caprices des Terres du Limbe ?

Undeadpool #3

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, WADE WILSON et FEARLESS atteignent leur objectif. Mais les X-MEN EXPATRIÉS accompliront-ils leur mission ou succomberont-ils aux pulsions incontrôlables d'UNDEADPOOL ?

X-Vengers #3

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, l'horloge tourne pour sauver à la fois le monde des humains et des mutants ! Qu'est-ce qui a réveillé une apocalypse technologique ? Et les X-Vengers pourront-ils l'arrêter tout en repoussant à la fois Revelation et le président Sam Wilson ?

X-Men: Age of Revelation Finale #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman

Titre principal

« J'ai tracé la voie à suivre pour cette espèce. Pour ce monde. Pour nous tous. Je ne fais pas cela par colère, mais par amour. Je ne fais pas cela par amour du pouvoir, mais par haine de celui-ci. J'ai été chargé d'assurer la survie du plus apte. J'assure la survie de chacun. » - Révélation