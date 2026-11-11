Le dernier épisode de VisionQuest officialise un retour pour Avengers : Doomsday

Attention spoiler droit devant !

Attention, cette news contient un gros spoiler lié au tout dernier épisode de la série Marvel/Disney : VisionQuest. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Encore là ? OK, c'est parti.

Elle était morte. L'actrice a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne reviendrait pas et pourtant... la voilà ! La chose a eu lieu lors du tout dernier épisode de VisionQuest. Il s'agit d'une scène tirée du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une scène durant laquelle notre Sorcière Rouge préférée.

Morte ? Là où on va, on n'a pas besoin... d'être morte

Mais finalement, pas tout-à-fait ! En effet, la scène post-générique du dernier épisode propose un nouveau rebondissement. De nouvelles images montrent Robert Downey Jr en Doctor Doom soulever les décombres recouvrant Wanda Maximoff. Cette dernière se réveille en sursaut tandis que Doom le dit :

Sorcière Rouge, réveille-toi. Ton pouvoir sera mien.

Et dire qu'elle avait assuré à plusieurs reprises que son personnage était bien mort. Quel talent !