Nouveau run sur Harley Quinn qui va à Paris

Nouvelle équipe sur la série

La série Harley Quinn va se relancer avec son numéro 71. En effet, une nouvelle équipe va arriver, composée de Joanne Starer au scénario et Lukas Ketner au dessin. Au programme, souvenirs d'enfance et bat-mitsva d'adulte ! Une fois ces festivités terminées, Harley va décoller vers... la France ! Elle tentera de voler la Joconde au Louvre. Naturellement, il ne s'agira pas d'un simple cambriolage.

Armée d'une fausse carte d'identité de la Justice League, Harley constituera une improbable équipe d'individus dotés de superpouvoirs, tout en composant avec deux colocataires épouvantables et un groupe international d'assassins déterminés à la tuer. Ce sera aussi l'occasion pour le personnage de changer un peu look, avec un nouveau costume.

Voici la vision que donne Starer d'Harley :

Au fond, Harley est essentiellement une petite fille qui veut désespérément de l'amour, de l'attention et de l'approbation. Parfois, elle fait des bêtises, parce que même l'attention négative reste de l'attention. Mais au fond d'elle, elle veut simplement que quelqu'un soit fier d'elle. À Paris, elle n'est pas une acolyte. Elle n'est pas une petite amie. Elle cherche à se faire un nom en tant qu'individu, pour que le monde la prenne au sérieux. C'est une nouvelle ville, une nouvelle aventure et une nouvelle intrigue.

Harley Quinn #71 sortira le 24 février 2027, avec des couvertures de David Nakayama, Yona, Nimit Malavia et Khary Randolph. Ci-dessous un aperçu de couvertures et de planches.