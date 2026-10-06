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The Batman part II : Matt Reeves est obligé de quitter (temporairement) la production qui est mise à l'arrêt

Par Adrien L. Source: CB 06/10/2026 10:53 1
Aïe !

Nouveau coup dur pour la production de The Batman part II suite à, visiblement, un nouveau coup dur pour Matt Reeves. Le réalisateur a dû quitter le film en pleine production pour "raisons personnelles". Une nouvelle qui a été confirmée par les studios DC en ces termes :

La production de The Batman Part II a été temporairement suspendue, le temps que Matt Reeves se consacre à une affaire familiale. Matt bénéficie du soutien total de DC Studios, et nous avons hâte de poursuivre l'aventure prochainement.

Pour le moment, nous ignorons encore si la date de sortie du film sera impactée par ce départ. Pour être honnête, nous espérons surtout qu'il n'y a rien de grave du côté de Matt Reeves. Le film, on verra plus tard.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Commentaires

  • mmat1986 06/10/2026 11:10
    santé et famille avant tout bien entendu mais on ne peut s'empécher de se dire en repenssant aux différent drame durant la trilogie de Nolan que les tournages de Batman sont maudits pour rappel à l'époque : mort de heath Ledger, Massacre de Aurora... durant le 1er batman de Reeves rappellez-vous que le tournage et la sortie furent très compliqué et subir de nombreux retard à cause du covid...
    Répondre

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