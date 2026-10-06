The Batman part II : Matt Reeves est obligé de quitter (temporairement) la production qui est mise à l'arrêt

Aïe !

Nouveau coup dur pour la production de The Batman part II suite à, visiblement, un nouveau coup dur pour Matt Reeves. Le réalisateur a dû quitter le film en pleine production pour "raisons personnelles". Une nouvelle qui a été confirmée par les studios DC en ces termes :

La production de The Batman Part II a été temporairement suspendue, le temps que Matt Reeves se consacre à une affaire familiale. Matt bénéficie du soutien total de DC Studios, et nous avons hâte de poursuivre l'aventure prochainement.

Pour le moment, nous ignorons encore si la date de sortie du film sera impactée par ce départ. Pour être honnête, nous espérons surtout qu'il n'y a rien de grave du côté de Matt Reeves. Le film, on verra plus tard.