Clayface : les premiers retours sont très positifs

Vers un excellent Body Horror ?

Seuls quelques jours nous séparent encore de l'arrivée de Clayface dans les salles obscures. Et si la presse doit encore patienter avant de sortir sa plus belle plume pour nous dire ce qu'elle a pensé du film, pour les chanceux hors presse qui ont déjà pu voir le long-métrage, le top départ des critiques a d'ores et déjà été donné. Il est donc temps de voir un peu tout ça et de faire le point.

Que les fans de DC (et surtout d'horreur) se rassurent. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est un excellent body horror. Bien sûr, certains trouvent que c'est le pire film du monde et d'autres parlent du meilleur film du DCU jusque-là mais si nous retirons ces quelques extrêmes, l'avis générale penche plutôt vers un bon film donc avec des prestations d'acteurs solides (avec, en tête, celle de Tom Rhys Harries dans le rôle titre) et des scènes très sanglantes qui raviront les amateurs d'horreur.

Après, certains vont jusqu'à comparer le film à "La Mouche" ou encore "Darkman". En tant que fan inconditionnel du film de David Cronenberg, je dois vous avouer que je demande à voir.

Pour le reste, cela semble prometteur donc.