Marvel dévoile une vidéo pour le grand final de VisionQuest

Eh oui, c'est déjà le dernier épisode

Eh oui, le dernier épisode de VisionQuest, c'est déjà cette semaine. Et pour bien vous le rappeler, Marvel a dévoilé une vidéo afin de faire la promotion du final du spin-off de WandaVision.

La voici :

There’s no getting rid of Ultron. Don’t miss the epic season finale of Marvel Television’s #VisionQuest, streaming Tuesday at 6PM PT only on Disney+. https://t.co/whT7uJNWpc — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 8, 2026

Pour rappel, le dernier épisode sera diffusé dès demain sur Disney+. De notre côté, nous vous donnerons notre avis sur cette nouvelle série lors de notre live Twitch du jeudi 12 novembre.

Et pour les amateurs de Vision, nous ne pouvons que vous conseiller l'excellente série Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez Walta. Voici le synopsis :

Vision, l'androïde né pour détruire les Avengers mais qui s'est rebellé contre sa programmation, souhaite aujourd'hui mener une vie ordinaire. Il est marié, a des enfants, un chien et une vie tranquille en banlieue. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que la mort vienne toquer à la porte de la famille Vision. Cette maxi-série est très certainement l'une des meilleures sagas Marvel de ces dix dernières années. Elle explore le concept d'humanité et des relations familiales au travers de robots capables d'analyser froidement toutes leurs émotions. Cela donne un bijou unanimement salué par les fans et la critique, au point que cette série a été couronnée d'un Eisner Award.

Si vous désirez vous procurer cet ouvrage et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.