  1. Accueil
  2. Marvel
  3. Marvel
  4. Le planning de diffusion de VisionQuest est dévoilé
Marvel

Le planning de diffusion de VisionQuest est dévoilé

Par Adrien L. Source: CBM 12/10/2026 17:15 0
La série sera bouclée en cinq semaines

Il y a peu, nous avons eu droit à une nouvelle affiche pour VisionQuest. Aujourd'hui, on reparle de la future série de Disney+ mais non pas pour mettre en avant un nouvel élément promotionnel mais bel et bien pour parler du rythme de diffusion. Au final, les huit épisodes seront répartis sur cinq semaines à partir du 14 octobre. Le dernier épisode sera donc diffusé le 11 novembre 2026.

Voici le planning de diffusion ainsi que la durée des épisodes :

  • 14 octobre 2026 : épisode 1 (53 minutes) et épisode 2 (45 minutes)
  • 21 octobre 2026 : épisode 3 (52 minutes) et épisode 4 (48 minutes)
  • 28 octobre 2026 : épisode 5 (46 minutes) et épisode 6 (54 minutes)
  • 4 novembre 2026 : épisode 7 (1h02)
  • 11 novembre 2026 : épisode 8 (1h08)

Pour le reste, rendez-vous après-demain pour les deux premiers épisodes donc.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

DC Comics

[Dossier] 10 ans de New 52 : Les oubliés de la VF

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0