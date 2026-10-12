Le planning de diffusion de VisionQuest est dévoilé

La série sera bouclée en cinq semaines

Il y a peu, nous avons eu droit à une nouvelle affiche pour VisionQuest. Aujourd'hui, on reparle de la future série de Disney+ mais non pas pour mettre en avant un nouvel élément promotionnel mais bel et bien pour parler du rythme de diffusion. Au final, les huit épisodes seront répartis sur cinq semaines à partir du 14 octobre. Le dernier épisode sera donc diffusé le 11 novembre 2026.

Voici le planning de diffusion ainsi que la durée des épisodes :

14 octobre 2026 : épisode 1 (53 minutes) et épisode 2 (45 minutes)

21 octobre 2026 : épisode 3 (52 minutes) et épisode 4 (48 minutes)

28 octobre 2026 : épisode 5 (46 minutes) et épisode 6 (54 minutes)

4 novembre 2026 : épisode 7 (1h02)

11 novembre 2026 : épisode 8 (1h08)

Pour le reste, rendez-vous après-demain pour les deux premiers épisodes donc.