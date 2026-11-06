Criminal : un premier trailer et une date de sortie pour la série Prime Video

Sortie le 13 janvier 2027 !

L'annonce d'une adaptation du comics Criminal, c'était il y a déjà presque trois ans. Et si, malheureusement, on a plus parlé du comportement d'Ed Brubaker sur le tournage (news disponibles ici pour l'accusation et ici pour la réponse de l'accusé) que du contenu de la série, nous allons enfin pouvoir nous y atteler aujourd'hui.

En effet, malgré les accusions de harcèlement et de racisme qui sont encore à l'étude, Prime Video a proposé un trailer afin de faire la promotion de leur future série TV. Et preuve ultime que les PDG d'Amazon dorment sur leurs deux oreilles, une date de lancement a également été annoncée. Cela sera pour le 13 janvier 2027. Cette première date sera suivie d'une seconde : le 27 janvier. A chacune de ces dates, vous aurez quatre épisodes à vous mettre sous la dent.

Voici le trailer :

Pour rappel, le comics raconte l'histoire de plusieurs criminels et leurs destins qui se croisent. Pour les intéressés, sachez que les trois intégrales sont toujours disponibles chez Delcourt. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.