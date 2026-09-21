Tournage de Criminal : Amazon et Ed Brubaker nient les accusations de harcèlement d'Ijaaz Nohu

Ils ne sont pas DU TOUT d'accord

Il y a deux semaines, nous vous annoncions qu'Ed Brubaker était accusé de racisme et d'harcèlement lors du tournage du criminal. Le plaignant, Ijaaz Nohu qui venait tout juste d'arriver sur la production, avait donné de nombreux détails et avait également porté plainte contre MGM pour son inaction.

Aujourd'hui, nous connaissons la réponse des accusés. Et autant dire qu'ils ne vont pas rester dans la passivité puisque Brubaker et MGM ont, par l'intermédiaire de leurs avocats, joué la carte de l'extorsion. En effet, selon eux, Nohu multiplie les mensonges pour tenter d'obtenir une compensation économique.

Voici la déclaration des avocats :

Bien que les allégations de Noohu doivent être considérées comme avérées dans le cadre de la procédure, les éléments de preuve démontreront de manière écrasante qu'il est un opportuniste et non une victime, et que ses accusations sont dénuées de tout fondement. Son allégation la plus sensationnaliste — selon laquelle Brubaker aurait braqué une arme à feu en état de marche sur son visage avant d'appuyer sur la détente — est une pure invention. Si une telle chose s'était produite, toute personne présente dans la pièce, y compris Noohu, aurait eu l'obligation de le signaler ; or, dans une industrie en état d'alerte maximale concernant les armes à feu depuis l'affaire Rust (ndlr : l'affaire de Santa Fe durant laquelle, en plein tournage du film Rust, Alec Baldwin tire avec une arme, qu'il croyait chargée à blanc, sur Joel Souza et Halyna Hutchins, ce dernier mourant de ses blessures), quelqu'un l'aurait fait. Personne ne l'a fait. Les défendeurs n'ont eu connaissance de ce prétendu incident que lorsque Noohu a refait surface pour colporter cette histoire et réclamer une somme d'argent. Le moment choisi pour cette action en justice trahit ses véritables intention. Noohu a gardé ces prétendues accusations pour lui pendant vingt mois avant d'engager des poursuites à la veille de la campagne de presse pour Criminal. C'est là le comportement d'un opportuniste cherchant à maximiser son levier de négociation, et non celui d'une victime en quête de réparation.

Prochaine étape : l'audience préliminaire du 15 octobre 2026.