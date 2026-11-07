[Review] D'orc, tome 1

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de D'orc, tome 1, écrit et dessiné par Brett Bean. Il est sorti le 30 octobre 2026 pour 17€. Il contient les titres US D'Orc #1-5.

Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort.

- Un Thwarg a rasé deux villages, mais nous avons revendiqué ce territoire pour le débusquer les premiers. Il nous revient. - Mais j'ai fait pipi juste ici. - C'est pas en pissant sur un truc qu'il t'appartient ! - Grave que si !

A titre personnel, j'avais hâte d'avoir cet ouvrage entre les mains. Déjà parce que je ne suis pas fan de l'ouvrage I hate Fairyland mais j'adore Barbaric. Il y avait donc un côté "un partout balle au centre" mais aussi parce que j'avais adoré le premier numéro. Enfin, ajoutez à cela un joli succès aux Etats-Unis, et vous avez clairement un ouvrage que j'attendais avec une certaine impatience. Eh bien je ne suis pas déçu.

Le titre est fun grâce à son humour absurde et son univers déjanté. Et même si le livre a pour but premier de divertir, ce n'est pas pour autant que le scénario est vide. Le principe de D'Orc, qui n'a pas vraiment sa place dans la société, est efficace tout en étant une jolie critique de notre propre société. Les personnages sont tous plus explosifs les uns que les autres et on suit avec intérêt les aventures du héros mais aussi du bouclier et du poulet sans tête... et de sa tête ! Bien sûr, cela ne plaira pas à tout le monde. Si tout ce qui touche au petit peuple ne vous a jamais emballé, ce n'est sans doute pas ce titre qui devrait vous faire changer d'avis. Néanmoins, pour les indécis, il y a des chances que vous vous laissiez amadouer par D'Orc mais aussi par la touche presque looney toones de Brett Bean.

Enfin, un petit point sur le vocabulaire qui est très bien choisi. Il est pour beaucoup quant au côté déjanté de l'oeuvre. Les dialogues s'enchaînent bien et contribuent à la fluidité globale des scènes. On joue la carte de la modernité malgré des créatures assez typiques du médiéval fantastique et ça marche. Les expressions du type "grave que si !" sont monnaie courante et prêtent à sourire sans aucun effort. Personnellement, j'aurais adoré bosser sur de tels échanges. Bref, bravo !

Voués selon la prophétie à détruire le monde, D'Orc et es compagnons... un bouclier accro à la violence et un fantôme de poulet décapité... se sont infiltrés au coeur du Royaume du Jour.

Pour ce qui est de la partie graphique, il y a pas mal de caractéristiques intéressantes qui sont présentes dans la proposition de Brett Bean. Malgré les apparences, le trait est précis, ce qui n'empêche pas d'avoir un certain dynamisme dans les différentes cases. Dans le même ordre d'idée, on a beau avoir un dessin qui part un peu dans tous les sens, il y a de réelles expressions qui sont transmises via les personnages. C'est le cas de D'Orc, bien sûr, mais c'est aussi le cas des personnages plus secondaires. Enfin, l'univers est très coloré sans tomber dans l'exagération. Ce choix apporte beaucoup quant au côté loufoque de l'oeuvre. Le tout donne des cases WTF mais tout en conservant un certain sens esthétique. En somme, c'est n'importe quoi, mais c'est joli. La tête de poulet est d'ailleurs assez représentative de ce léger paradoxe.

En bonus, vous trouverez des variant covers. Mention spéciale pour celle de Ryan Stegman.

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