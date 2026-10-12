[NYCC] Nouvelles covers et nouvelles impressions pour D'Orc

Le succès ne se dément pas

C'est à la Comic-Con que la chose a été mise en avant. La série de Brett Bean, D'Orc, a eu droit à de nouvelles variant covers qui ont la particularité d'être phosphorescentes. Le nom de ces variant covers ? Glow-in-the-D'Orc soit un jeu de mot avec Glow in the dark (D'Orc...Dark... tu vois le truc ?), traduisible par "Brille dans le noir" si nous faisons abstraction du jeu de mot.

Notons que l'opération va au-delà de l'opération séduction. D'Orc, c'est un joli petit succès aux Etats-Unis avec, déjà, plusieurs impressions :

D'orc #1 huit impressions

D'orc #2 cinq impressions

D'orc #3 quatre impressions

D'orc #4 deux impressions

D'orc #5 trois impressions

En France, le premier tome débarquera le 30 octobre du côté d'Urban Comics pour 17 €. Nous ne pouvons que vous le conseiller. Voici le synopsis :

Armé d'un bouclier magique aussi puissant que excessivement violent, un orphelin solitaire animé par le seul désir de trouver sa place en ce monde, se retrouve plongé tête la première dans la guerre éternelle opposant la Lumière et les Ténèbres. Les elfes contre les orques. Les sorciers contre le bon sens. Les dragons contre le reste du monde. Et coincé au milieu : D'ORC. Affublé d'une prophétie apocalyptique particulièrement gênante, ce demi-nain, demi-orque serait destiné à provoquer la fin du monde ! Bientôt, chaque humain, elfe, gobelin, nain, guerrier, Géant des glaces et autres créatures magiques aux noms imprononçables connaîtront son nom... et souhaiteront sa mort.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche du comics.