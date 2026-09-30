Urban Comics annonce Harley & Ivy : Life & Crimes

Pour la Saint-Valentin

Nous avons déjà fait une news recap https://www.mdcu-comics.fr/news/42118-les-annonces-durban-comics-pour-le-1er-trimestre-2027 mais Urban Comics n'a pas tout-à-fait terminé ses annonces concernant les sorties du début d'année. Il y a peu, l'éditeur a ajouté un nouveau titre à la liste. Il s'agit de Harley & Ivy : Life & Crimes qui sera proposé dans le cadre pour la Saint Valentin 2027. Un opus dans lequel nous pourrons découvrir leur premier baiser, leur première étreinte, leur première dispute bref, la vie de couple quoi. Par contre, notez qu'il ne s'agit pas d'une anthologie reprenant tous les numéros historiques "importants" mais bien d'une série écrite et dessinée par Erica Henderson et dont la parution avait débuté en novembre 2025.

Lorsque le Joker fait accuser Harley et Ivy d'une série d'attentats à Gotham, elles deviennent des cibles à abattre pour tout le monde : super-vilains, justiciers et simples citoyens compris. Les deux jeunes femmes, alliées de circonstance, apprennent peu à peu à se connaître, et vont bientôt jusqu'à se faire confiance. Malgré leurs différences, leur vulnérabilité finit par les lier l'une à l'autre, au point de nouer une relation forte, suffisamment forte pour affronter le pire de Gotham... ainsi que les casseroles de chacune d'entre elles.

Sortie prévue le 12 février 2027 pour 18.50€