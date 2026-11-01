Notre avis sur Clayface

Qu'en avons-nous pensé ?

Nouveau film dans le DCU, et cette fois-ci, on part sur un film de body horror. Alors, est-ce que le pari du genre cinématographique est réussi ? Est-ce que l'adaptation de Gueule d'Argile est réussie ? On revient sur les forces et les quelques faiblesses du long-métrage réalisé par James Watkins.

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