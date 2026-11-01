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Notre avis sur Clayface

Par Jeff 01/11/2026 14:13 0
Qu'en avons-nous pensé ?

Nouveau film dans le DCU, et cette fois-ci, on part sur un film de body horror. Alors, est-ce que le pari du genre cinématographique est réussi ? Est-ce que l'adaptation de Gueule d'Argile est réussie ? On revient sur les forces et les quelques faiblesses du long-métrage réalisé par James Watkins.

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

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Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Réalisateur : James Watkins
Sortie : 21/10/2026

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