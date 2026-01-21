Marvel tease la fin de Death Spiral

Une personne doit mourir.

Le crossover Death Spiral n'a pas encore débuté que Marvel nous tease déjà la fin ? Eh bien c'est possible (et je dirais même nécessaire) grâce aux sollicitations. En effet, ils restent le moyen privilégié pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie. Donc, si Marvel veut vendre ses titres du mois d'avril, ils sont bien obligés de détailler un minimum les différents contenus. Et c'est ainsi que nous avons eu des informations sur le dernier numéro du crossover.

Ainsi, Amazing Spider-Man #27 - Death Spiral Final sortira le 22 avril. Il sera écrit par Joe Kelly et dessiné par Ed McGuinness.

Voici le synopsis :

Torment va s'en tirer impunément. À moins que Spider-Man ne fasse l'IMPENSABLE…

Et voici la cover :