[NYCC] Marvel annonce Spider-Man SFX: Thwip

Le titre se concentrera sur les effets sonores. Donc les onomatopées.

Dans la catégorie des annonces que nous n'avons pas vu venir, nous demandons Spider-Man SFX: Thwip. Ecrit par Jed Mackay, Stephen Graham Jones et Rainbow Rowell et dessiné par Lucas Werneck et Alessandro Cappuccio, il s'agit d'une anthologie en série limitée qui se composera de cinq numéros. Son principe est simple (tout du moins, sur le papier) : mettre en avant les effets sonores (d'où les mentions "SFX" et "Thwip", son que fait Spider-Man lorsqu'il utilise son lance-toiles.

Voici le synopsis :

L'une des plus belles innovations du monde des comics est l'onomatopée visuelle ; la « Maison des Idées » célèbre le meilleur de ces effets sonores avec notre nouvelle anthologie : *THWIP!* Certains des meilleurs créateurs de comics, aux côtés de figures de renom venues d'autres horizons, nous livrent leurs histoires les plus « Thwipantes » ! Les prochains numéros mettront à l'honneur Erik Larsen, Simone De Meo et bien d'autres encore !

Et voici les covers (signées Lucas Werneck, Alessandro Cappuccio et Mark Chiarello) :

Pour aller plus loin :