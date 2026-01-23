GROS twist pour la fin de la série Spider-Man '94 !

ENFIN !

Attention, cette news traite de Spider-Man '94 #5 qui vient tout juste de sortir aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

La série animée Spider-Man de 1994 aura bercé toute une génération. Elle aura également perturbé toute une génération. Terminer une série de cette qualité sur un tel cliffhanger, c'était juste inconcevable. Aussi, pendant très longtemps, les fans ont attendu d'avoir une suite afin de savoir si oui ou non Spider-Man retrouve Mary-Jane Watson.

Il y a quelques mois, Marvel a finalement annoncé la bonne nouvelle : il va y avoir une suite. Bon, ce n'est pas en animé comme la série X-Men de 92 mais en comics. Le premier numéro est sorti et là... c'est la rigolade. Oh bien sûr, on retrouve les anciens personnages, les anciens designs mais pour ce qui est de la résolution du cliffhanger, c'est zéro. En effet, le scénariste déclare qu'il y a un laps de temps entre la fin de l'animé et le comics. Donc, nous n'avons pas la résolution du twist final. Par contre, nous aurons eu droit à une belle surprise tout de même dans le tout dernier numéro.

En effet, le scénariste a développé la relation entre Peter Parker et Tante May. Ainsi, non seulement Tante May sait que son neveu est Spider-Man mais surtout, elle explique qu'elle l'a toujours su !

Autre bonne nouvelle : Peter et MJ se marient et les trois personnages finissent par s'envoler au bout d'un fil de toile vers le soleil couchant tandis que Peter chante "I'm not a poor lonesome cowboy I'm not long, long way from home" :

Bien sûr, tout n'est pas parfait. Après tout, si elle savait la vérité depuis le début... pourquoi démonter Spider-Man à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche ? Pas sûr que l'explication de la "femme inquiète" soit suffisante pour le coup.

