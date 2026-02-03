Les sorties Delcourt qu'il ne fallait pas rater en 2025

Récap des titres marquants de l'éditeur

2025 est désormais terminée, et nous pouvons faire un bilan sur les sorties que nous a proposées Delcourt durant l’année. Le catalogue de l’éditeur est toujours intéressant, et propose principalement des comics qui essaient de se détacher des super-héros. Cet article va mettre en avant les albums qui nous ont le plus marqués chez MDCU, et à la fin, je m’attarderai sur les autres sorties de l’éditeur.

La Lune et le Serpent

Alan Moore est de retour ! Même si c’est publié chez Delcourt, ne vous attendez cependant pas à une bande dessinée. Il y en a dedans, mais pas que. Il s’agit d’un manuel de magie, qui contient plusieurs formes de contenus : des exercices, une nouvelle, des textes explicatifs… Bref, un ovni difficile à expliquer et une expérience qui ne laisse pas indifférent, que ce soit en bien ou en mal.

Critique

Criminal Hors-Série - Les acharnés

Encore un retour, cette fois de Criminal ! Ce hors-série peut se lire indépendamment, même si l’on retrouve quelques personnages de la série principale. Le format change, puisqu’il s’agit d’un roman graphique, publié tel quel aux Etats-Unis. Que dire si ce n’est que c’est du très bon Brubaker/Phillips, avec des sujets qui leur sont familiers : comics, Hollywood, polar…

Critique

The Crow : Edition définitive

Qui ne connait pas The Crow ? Les films et série l’ont rendu populaire, et il reste probablement des gens qui ignorent qu’il s’agit d’un comics indépendant à la base, et une histoire très personnelle pour son auteur. Delcourt propose une réédition de ce classique en version définitive, mais en cartonné cette fois-ci. Un excellent album qui est encore pertinent aujourd’hui.

Critique

La Ballade des frères Blood

Cet album est l'œuvre d’Azzarello et Risso, l’équipe qui a fait l’excellente série 100 Bullets. Et il faut avouer qu’ils n’ont pas perdu la main. Ils s’intéressent cette fois au western, en nous proposant une fable violente et viscérale. Le genre est moins présent en comics aujourd’hui qu’il ne l’a été auparavant, et il est heureux de le voir revenir de cette manière !

Critique

BPRD - L'Enfer sur terre - Intégrale Volume 1 et 2

Après la réédition de BPRD, voici venir celle de sa suite, L’Enfer sur Terre. Deux volumes sont parus cette année, et la série est toujours aussi excellente. Le monde a beaucoup changé suite aux évènements survenus dans BPRD, et on le découvre au fil de récits plus ou moins longs, s’intéressant à différents membres du BPRD. De l’horreur lovecraftienne comme on l’aime !

Critique du volume 1

Critique du volume 2

Murder Falcon

Murder Falcon, c’est la rencontre du métal et de la fantasy, où les héros peuvent invoquer un combattant en jouant d'un instrument. Au début, c’est très barré, et assez délirant, puis on comprend que l’histoire va plus loin que ça. Cette profondeur rend le titre émouvant, et passionnant. Un excellent boulot de Daniel Warren Johnson.

Critique

Torso

Si Brian Bendis est aujourd’hui un peu mal aimé, ce n’a pas toujours été le cas. Torso se situe à ses débuts en tant que scénariste de comics. Il s’agit d’un true crime, basé sur une histoire réelle de tueur en série. Bien que datant de 1998, le livre est étonnamment moderne, que ce soit par sa narration ou ses dessins en noir et blanc. Une bonne pioche si vous aimez le genre !

Critique

Si vous lisez ça, je suis déjà morte…

Il s’agit d’un récit de science-fiction, et comme toute bonne histoire de science-fiction, elle traite de nombreux thèmes contemporains. Si on est pris par l’histoire de cette reporter qui part en mission dans un autre monde, avec sa part d’action, c’est vraiment la profondeur du récit qui l’élève au-dessus du lot. Un excellent récit complet à découvrir !

Critique

Autres sorties de 2025

Outre ces titres qui représentent le haut du panier, Delcourt a proposé d’autres choses intéressantes. 2025 a été aussi l’année du retour de Mike Mignola, avec son Carnaval des cadavres, qui semble être une grosse introduction à son nouvel univers, et on a hâte de voir la suite. C’est aussi l’année où Spawn a changé une nouvelle fois de formule avec Spawn 2025. En effet, pour la série principale, il n’y aura désormais qu’un seul tome par an, mais un gros. D’ailleurs, dans l’univers de Spawn, on notera la publication des très bons volume 2 de l’intégrale Hellspawn, tome 15 et tome 16 de Spawn Renaissance (qui conclut donc ce format) et tome 5 de King Spawn. Un peu moins bon, mais tout de même intéressant, il y a aussi eu le tome 1 de Rat City et le volume 3 de l’intégrale La Malédiction de Spawn.

Delcourt a aussi publié de très bons récits complets comme 1949, Barnstormers ou Spectregraph, mais aussi les moins bons Duck And Cover, The Big Burn et Gone. Nous avons enfin eu la conclusion de l’excellente série Ultramega, et même si elle est un peu décevante, elle n’en reste pas moins satisfaisante. La saga Walking Dead s’est aussi terminée, avec la très bonne conclusion du spin-off Clementine. On reste dans les très bonnes conclusion, avec le tome 2 de l’intégrale de Lord Baltimore, le tome 6 de Fire Power, et le tome 3 de Dark Ride. Et en nouvelles séries, deux n’ont pas vraiment convaincu, il faudra voir comment elles continuent. Il s’agit des tomes 1 d’Edenwood et Free Agents.

Au niveau des licences bien connues de Delcourt, l’univers Invincible s’est etoffé de plusieurs intégrales. La série Wolfman avec sa première intégrale arrive enfin chez l’éditeur. Tech Jacket s’est vu réédité en deux tomes, et le tome 2 est meilleur que le tome 1. BRZRKR continue sa série spin-off Bloodlines avec son très bon tome 2, et l’univers Hellboy a proposé une intégrale de BPRD Origines, ainsi qu’un tome 9 pour Hellboy & BPRD. Rocketeer a fait son retour chez l’éditeur avec 2 albums : le très bon La Cargaison maudite, et le moins bon Nouvelles Aventures. Enfin, avec la sortie du troisième film, la licence Avatar revient avec 3 albums. Globalement moyens, le meilleur semble être Aux frontières de pandora, par rapport à S'adapter ou mourir ou Au coeur des ombres.