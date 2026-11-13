[Sorties Comics] Vendredi 13 novembre

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Les sorties du jour

Absolute Flash Tome 3 (5 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics En quelques semaines seulement, la vie de Wally West a été radicalement bouleversée. Mais après sa bataille décisive au coeur du Fort Fox, Wally doit accepter de porter le costume et partir en quête de réponses. Dans l'ombre, le Maître des Miroirs, qui observe ce jeune Flash depuis le début, est prêt à passer à l'action... Contenu vo : Absolute Flash #13-18 18.5 €

Absolute Superman Tome 3 (5 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21 20.5 €

Absolute Wonder Woman Tome 3 (5 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1 20.5 €

Coffret Absolute Batman Collector (2 notes) - Urban Comics 13/11/2026 -- Urban Comics LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN. 119 €