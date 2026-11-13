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[Sorties Comics] Vendredi 13 novembre

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[Sorties Comics] Vendredi 13 novembre
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Les sorties du jour

Absolute Flash Tome 3
13/11/2026 -
(5 notes)
- Urban Comics
En quelques semaines seulement, la vie de Wally West a été radicalement bouleversée. Mais après sa bataille décisive au coeur du Fort Fox, Wally doit accepter de porter le costume et partir en quête de réponses. Dans l'ombre, le Maître des Miroirs, qui observe ce jeune Flash depuis le début, est prêt à passer à l'action... Contenu vo : Absolute Flash #13-18
18.5 €
Absolute Flash Tome 3
  • The_Crusader
    Toujours le "maillon faible" de cet univers Absolute à mon avis, mais chaque mois, lire le nouveau numéro est toujours agréable. Bien rythmé, beau, et simple dans son exécution. Absolute Flash, sans avoir LE truc qui rend les autres séries régulières si particulières et excellentes, est tout simplement une série plus que solide.
  • Uraphire
    Nouveau tome avec un enchaînement de courts arcs qui permettent de développer la relation entre Flash et Linda qui est plutôt mignonne. Les histoires sont divertissantes à suivre et certaines réinventions sont intéressantes à découvrir. Mais en l’état comparé aux autres séries Absolute, c’est celle qui fait office de la plus faible du lot malgré ses qualités, comme l'écriture des personnages. Les dessins sont de qualités plus variables, Nick Robles n’arrive pas à tenir les délais et Hainain se débrouille bien pour le remplacer, même si ses yeux de personnages sont un peu bizarres.
  • Adrien L.
    Absolute Flash, c'est bien, mais c'est irrégulier. La série semble parfois se destiner aux jeunes adultes. Mais la lecture vaut tout de même le coup, pour certains passages très réussis.
Absolute Superman Tome 3
13/11/2026 -
(5 notes)
- Urban Comics
Au lendemain des terribles événements de la bataille du Kansas, la vie de Superman se voit profondément bouleversée... Mais le fils de Krypton, désormais l'homme le plus recherché au monde, ne compte plus se cacher dans l'ombre : cap sur Metropolis, ou le terrifiant Parasite menace la ville et où apparaît dans les cieux Hawkman... mais cet homme ailé est-il ami ou ennemi ? Loin de là, en exil depuis leur défaite cuisante, la société Lazarus ne compte pas pour autant renoncer à son plan de vengeance, et n'hésitera pas pour ce faire à profaner un lieu longtemps oublié... le tombeau du légendaire roi Shazam ! Contenu vo : Absolute Superman #15-21
20.5 €
Absolute Superman Tome 3
  • Uraphire
    Nouveau tome qui explore d’autres pans de l’univers Absolute avec l'arrivée de Hawkman et Shazam, tout en continuant à développer le personnage et son entourage. L’écriture de Superman est une réussite. Jason Aaron trouve une voix très inspirante dans un univers plus dur, mais pas sans espoir. L’auteur garde ses tics d’écriture, mais ils ne sont jamais gênants comparés à certains de ses derniers comics chez Marvel. Il est accompagné par des dessinateurs fantastiques, comme Juan Ferreyra, et Rafa Sandoval qui élèvent la qualité graphique de ce tome 3, en proposant des scènes d’action fantastiques. Bref, un très bon tome d’une série qui se bonifie avec le temps.
  • Utilisateur supprimé
    Ce troisième tome d'Absolute Superman confirme le brio de cette version réinventée en plongeant un héros traqué au cœur de Metropolis. Le scénario de Jason Aaron insuffle une dimension mythologique captivante en introduisant intelligemment des figures majeures comme Hawkman et le tombeau de Shazam. Visuellement, les planches de Rafa Sandoval et Juan Ferreyra subliment l'action grâce à un dynamisme brut et des affrontements dantesques contre Parasite. C'est une conclusion de cycle intense et inspirante, qui réussit à préserver une lueur d'espoir au milieu d'un univers sombre et sans concession.
  • The_Crusader
    Comme dans les deux précédents tomes, Superman affronte (quasiment) des menaces habituellement pas du tout réservées à l'Homme d'Acier dans la continuité principale. En découle des histoires avec un vent de renouveau qui accompagne bien la réinvention du personnage. On étoffe en même temps l'univers Absolute et les forces du mal (ou de la justice comme tout est à l'envers) et c'est toujours aussi spectaculaire.
  • Adrien L.
    J'aime toujours autant cet Absolute Superman ! Et sa rencontre avec Black Adam vaut le détour. Vraiment très bon !
  • Utilisateur supprimé
    Le troisième tome d'Absolute Superman, mené par Jason Aaron Urban Comics, marque un tournant décisif dans cette réinvention brute et politique du mythe de l'Homme d'Acier. Après le chaos destructeur de la bataille du Kansas, le récit gagne considérablement en ampleur en déplaçant Kal-El vers Metropolis, faisant de lui l'homme le plus traqué de la planète. L'intégration de figures majeures comme Hawkman et le terrifiant Parasite bouscule la dynamique habituelle en plongeant le héros dans une ambiguïté morale captivante. L’arrivée du dessinateur Juan Ferreyra aux côtés de Rafa Sandoval transcende l’atmosphère, mêlant à la perfection l’énergie graphique d'origine à une noirceur presque horrifique, notamment lors des scènes profanant le tombeau de Shazam Urban Comics. C'est un volume dense, plus sombre que ses prédécesseurs, qui confirme que cet univers Absolute n’a pas peur de briser définitivement les icônes de la pop culture
Absolute Wonder Woman Tome 3
13/11/2026 -
(5 notes)
- Urban Comics
Après s'être échappée du Labyrinthe de la Zone 41, Diana est plus que jamais dans le collimateur de Veronica Cale. Et qui de mieux pour éliminer la sorcière Amazone qu'une autre sorcière ? Pour en finir une bonne fois pour toutes, elle envoie à sa poursuite sa Suicide Squad, menée par la puissante Zatanna... Contenu vo : Absolute Wonder Woman #15-20 + Annual #1
20.5 €
Absolute Wonder Woman Tome 3
  • The_Crusader
    Absolute Wonder Woman arrive à être toujours aussi captivant après 20 numéros, et continue d'apporter de la nouveauté pour l'univers Absolute dans ces ajouts scénaristiques et dans sa mise en scène visuelle, toujours aussi bien foutue. Un must pour tous les fans du personnage !
  • Adrien L.
    J'aime beaucoup Absolute Batman, et j'ai un coup de coeur pour Absolute Superman, mais la vraie réussite de cet univers Absolute, c'est Absolute Wonder Woman. La relecture est passionnante, c'est très bien écrit, et les dessins sont juste parfaits. Une des meilleures choses qui soient arrivées à Wonder Woman. A lire !
  • BartAllen
    Absolute Wonder Woman continue d'être la meilleure série de l'univers Absolute. On se retrouve ici avec un arc centré sur Zatanna et l'introduction d'une Suicide Squad dont on reconnait pas mal de personnage. Veronica Cale continue d'être une vrai ennemie pour Wonder Woman. Lisez cette série !
Coffret Absolute Batman Collector
13/11/2026 -
(2 notes)
- Urban Comics
LE CLASSIQUE MODERNE S’OFFRE UN SUPERBE ÉCRIN COLLECTOR Bruce Wayne part de rien. Il n'est pas le descendant d'un riche empire de Gotham City, il est le fils d'un professeur d'école publique qui, enfant, a vécu l'horreur inimaginable d'une fusillade, changeant à jamais la trajectoire de sa vie. Sans ressources illimitées pour le financer, sans majordome ni manoir pour s'occuper de lui et le protéger, Bruce est devenu un héros d'un genre tout à fait différent, à la fois cérébral et ultra musclé, vivant dans les quartiers les plus difficiles et les plus défavorisés de Gotham, loin de la haute société : ABSOLUTE BATMAN.
119 €
Coffret Absolute Batman Collector
  • Jeff
    Un coffret qui regroupe les 3 premiers tomes de batman + 6 ex libris + un sketch book de Nick Dragotta + une figurine. Le coffret est limité à 1500 exemplaires. Clairement, c'est cher. Et en même temps, vu le succès de la série, il est évident que le coffret va partir. Si vous voulez le glisser sous le sapin de quelqu'un, évitez de trop tarder.
Human Nature T1
13/11/2026 -
(Pas de note)
- Huginn & Muninn
Les créateurs visionnaires à l’origine de Black Swan et The Whale, Darren Aronofsky et Ari Handel unissent leurs forces au scénariste Jeff Welch et au talentueux dessinateur Martín Morazzo (Ice Cream Man) pour donner vie à Human Nature, une trilogie de satire sociale aussi mordante qu’ambitieuse, explorant les dérives du pouvoir et la quête obsessionnelle de l’immortalité. Voici Duke. Jadis parfait inconnu, il est devenu un magnat milliardaire de l’industrie du poulet, ivre de pouvoir et porté par un ego sans limites. Mais même une fortune colossale ne peut tout acheter… surtout pas l’éternité. Obsédé par l’idée de vaincre la mort, Duke est prêt à franchir toutes les lignes rouges pour repousser l’ultime frontière. Jusqu’où peut-on aller pour défier l’inévitable ? Entre humour noir, aventures hallucinées et visuels spectaculaires, Human Nature entraîne les lecteurs dans un futur aussi absurde que troublant de réalisme. À chaque page, la série repousse les limites de l’imagination et confronte ses personnages à des défis toujours plus vertigineux. Une expérience intense, provocante et résolument unique, portée par la vision singulière d’Aronofsky — et dont les enjeux ne feront que grandir au fil de cette trilogie explosive.
25 €
Human Nature T1
CaptainMDCU

CaptainMDCU

Eh oui, c'est bien moi, le GRAND Captain MDCU ! Le Vigilant costumé de MDCU. Soyez sage, sinon j'interviendrais ! Mes goûts en comics ? je déteste Batman (un faible), Superman (son costume est naze) et Iron Man (pfff, se battre avec une armure, pourquoi pas un tank tant qu'on y est ?!). J'adore les personnages de Wonder Woman, Supergirl, Power Girl et Catwoman. J'aime aussi beaucoup les Tortues Ninja (braves petites bêtes...) et The Walking Dead (ça me fait marrer de voir comment les humains galèrent à poutrer 3-4 pov' zombies).

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