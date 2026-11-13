[Sorties Comics] Vendredi 13 novembre

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Les sorties du jour
Absolute Flash Tome 3
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Toujours le "maillon faible" de cet univers Absolute à mon avis, mais chaque mois, lire le nouveau numéro est toujours agréable. Bien rythmé, beau, et simple dans son exécution. Absolute Flash, sans avoir LE truc qui rend les autres séries régulières si particulières et excellentes, est tout simplement une série plus que solide.
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Nouveau tome avec un enchaînement de courts arcs qui permettent de développer la relation entre Flash et Linda qui est plutôt mignonne. Les histoires sont divertissantes à suivre et certaines réinventions sont intéressantes à découvrir. Mais en l’état comparé aux autres séries Absolute, c’est celle qui fait office de la plus faible du lot malgré ses qualités, comme l'écriture des personnages. Les dessins sont de qualités plus variables, Nick Robles n’arrive pas à tenir les délais et Hainain se débrouille bien pour le remplacer, même si ses yeux de personnages sont un peu bizarres.
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Absolute Flash, c'est bien, mais c'est irrégulier. La série semble parfois se destiner aux jeunes adultes. Mais la lecture vaut tout de même le coup, pour certains passages très réussis.
Absolute Superman Tome 3
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Nouveau tome qui explore d’autres pans de l’univers Absolute avec l'arrivée de Hawkman et Shazam, tout en continuant à développer le personnage et son entourage. L’écriture de Superman est une réussite. Jason Aaron trouve une voix très inspirante dans un univers plus dur, mais pas sans espoir. L’auteur garde ses tics d’écriture, mais ils ne sont jamais gênants comparés à certains de ses derniers comics chez Marvel. Il est accompagné par des dessinateurs fantastiques, comme Juan Ferreyra, et Rafa Sandoval qui élèvent la qualité graphique de ce tome 3, en proposant des scènes d’action fantastiques. Bref, un très bon tome d’une série qui se bonifie avec le temps.
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Ce troisième tome d'Absolute Superman confirme le brio de cette version réinventée en plongeant un héros traqué au cœur de Metropolis. Le scénario de Jason Aaron insuffle une dimension mythologique captivante en introduisant intelligemment des figures majeures comme Hawkman et le tombeau de Shazam. Visuellement, les planches de Rafa Sandoval et Juan Ferreyra subliment l'action grâce à un dynamisme brut et des affrontements dantesques contre Parasite. C'est une conclusion de cycle intense et inspirante, qui réussit à préserver une lueur d'espoir au milieu d'un univers sombre et sans concession.
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Comme dans les deux précédents tomes, Superman affronte (quasiment) des menaces habituellement pas du tout réservées à l'Homme d'Acier dans la continuité principale. En découle des histoires avec un vent de renouveau qui accompagne bien la réinvention du personnage. On étoffe en même temps l'univers Absolute et les forces du mal (ou de la justice comme tout est à l'envers) et c'est toujours aussi spectaculaire.
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J'aime toujours autant cet Absolute Superman ! Et sa rencontre avec Black Adam vaut le détour. Vraiment très bon !
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Le troisième tome d'Absolute Superman, mené par Jason Aaron Urban Comics, marque un tournant décisif dans cette réinvention brute et politique du mythe de l'Homme d'Acier. Après le chaos destructeur de la bataille du Kansas, le récit gagne considérablement en ampleur en déplaçant Kal-El vers Metropolis, faisant de lui l'homme le plus traqué de la planète. L'intégration de figures majeures comme Hawkman et le terrifiant Parasite bouscule la dynamique habituelle en plongeant le héros dans une ambiguïté morale captivante. L’arrivée du dessinateur Juan Ferreyra aux côtés de Rafa Sandoval transcende l’atmosphère, mêlant à la perfection l’énergie graphique d'origine à une noirceur presque horrifique, notamment lors des scènes profanant le tombeau de Shazam Urban Comics. C'est un volume dense, plus sombre que ses prédécesseurs, qui confirme que cet univers Absolute n’a pas peur de briser définitivement les icônes de la pop culture
Absolute Wonder Woman Tome 3
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Absolute Wonder Woman arrive à être toujours aussi captivant après 20 numéros, et continue d'apporter de la nouveauté pour l'univers Absolute dans ces ajouts scénaristiques et dans sa mise en scène visuelle, toujours aussi bien foutue. Un must pour tous les fans du personnage !
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J'aime beaucoup Absolute Batman, et j'ai un coup de coeur pour Absolute Superman, mais la vraie réussite de cet univers Absolute, c'est Absolute Wonder Woman. La relecture est passionnante, c'est très bien écrit, et les dessins sont juste parfaits. Une des meilleures choses qui soient arrivées à Wonder Woman. A lire !
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Absolute Wonder Woman continue d'être la meilleure série de l'univers Absolute. On se retrouve ici avec un arc centré sur Zatanna et l'introduction d'une Suicide Squad dont on reconnait pas mal de personnage. Veronica Cale continue d'être une vrai ennemie pour Wonder Woman. Lisez cette série !
Coffret Absolute Batman Collector
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Un coffret qui regroupe les 3 premiers tomes de batman + 6 ex libris + un sketch book de Nick Dragotta + une figurine. Le coffret est limité à 1500 exemplaires. Clairement, c'est cher. Et en même temps, vu le succès de la série, il est évident que le coffret va partir. Si vous voulez le glisser sous le sapin de quelqu'un, évitez de trop tarder.