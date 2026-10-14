[Sorties Comics] Mercredi 14 octobre

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Les sorties du jour

MULTIPLES CRISES UNIVERSELLES T01 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Deniz Camp, Eric Zawadzki Dans un univers alternatif où le temps s’effrite, des chevaliers peuvent aussi bien croiser le chemin d’hommes préhistoriques que de soldats cyborgs en permission durant la Quatrième Guerre mondiale. Dans ce monde, des jeunes filles de l’époque victorienne errent, l’air hagard, dans des magasins de smartphones tandis que des banlieusards ensommeillés se rendent au travail… (Contient les épisodes US Assorted Crisis Events (2025) 1-5, inédits) 28 €

X-MEN – CHASSE AU X (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Gail Simone, Jed Mackay, Javier Garrón, Netho Diaz… Après la chute de Krakoa et son ralliement à Orchis, Charles Xavier se rend aux autorités. Il est détenu dans son ancien Institut, transformé en prison pour mutants. Mais alors qu’un événement imprévu facilite son évasion, ses anciens élèves font face à un choix impossible : doivent-ils l’aider, le capturer… ou l’éliminer ? (Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 11, NYX (2024) 9, Storm (2024) 6 X-Men (2024) 13, X-Factor (2024) 8, X-Force (2024) 9 et X-Manhunt Omega (2024) 1, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 17-18) 26 €

ULTIMATE X-MEN T03 (de 3) (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM) 80 €

CIVIL WAR T01 (4 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Mark Millar, J.M. Straczynski, Steve McNiven, Humberto Ramos… Un événement tragique impliquant des super-héros divise l’opinion publique et contraint le gouvernement à adopter la Loi de Recensement des Surhumains. Tandis qu’Iron Man rallie ceux en faveur de la mesure, Captain America prend la tête de ceux qui la rejettent. Une guerre civile éclate alors entre les justiciers… (Contient les épisodes US Civil War (2006) 1-7, Amazing Spider-Man (1963) 529-537, New Avengers: Illuminati (2006) 1, Fantastic Four (2003) 536-537, New Warriors (2005) 1-6, Civil War: The Confession (2007) 1, Captain America (2004) 22-25, New Avengers (2004) 21-25, Wolverine (2003) 42-48, Civil War: Choosing Sides (2006) 1 et Civil War: The Return (2007) 1, précédemment publiés dans MARVEL POCHE : CIVIL WAR 1-3 et 6, MARVEL POCHE : AMAZING SPIDER-MAN PAR STRACZYNSKI 6, MARVEL OMNIBUS : NEW AVENGERS 1 et MARVEL DELUXE : CIVIL WAR PRELUDE) 90 €

JACK KIRBY – FANTASTIC FOUR (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Stan Lee, Jack Kirby Pendant plusieurs décennies, Stan Lee et Jack Kirby ont détenu le record de longévité sur une série avec leur séjour sur la série Fantastic Four. Sont recueillis ici les épisodes 71 et 82 à 94 de la série, ainsi que le sixième Annual. Les Inhumains et le Docteur Fatalis sont aussi de la partie ! (Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 71, 82-84 et Annual 6) 100 €

X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Andy Kubert, Jae Lee… Cable a assassiné le Professeur Xavier ? Les X-Men peuvent difficilement en croire leurs yeux, et pourtant, tout accuse le mutant venu du futur. À moins qu'Apocalypse ne soit derrière tout ça… ou bien un autre vilain, lui aussi échappé du futur ? Facteur-X et X-Force vont devoir s'impliquer pour résoudre ce mystère. (Contient les épisodes Uncanny X-Men (1963) 294-297, X-Factor (1986) 84-86, X-Force (1991) 16-18 et X-Men (1991) 14-18, nouvelle édition) 36 €

X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN (2 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Gail Simone, Ryan Stegman, David Marquez Plusieurs mutants sont incarcérés dans l’ancien Institut Xavier, désormais transformé en prison. Pour les libérer, deux équipes de X-Men organisent une opération de sauvetage sous haute tension. Depuis l’Alaska, Cyclope prépare une extraction méthodique tandis qu’en Louisiane, Malicia privilégie l’assaut frontal. Deux visions. Deux stratégies. Deux leaders que tout oppose. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 8-10 et Uncanny X-Men (2024) 7-8, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 11-13) 20.99 €

UNCANNY X-MEN T01 (1 note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Gail Simone, David Marquez, Javier Garrón… Krakoa n’est plus. Le Professeur X est emprisonné dans l’ancien Institut Xavier, la communauté mutante a volé en éclats. Malicia s’entoure de Gambit, Wolverine et Diablo pour protéger les siens à tout prix. Dans les marais de Louisiane, l’équipe croise la route de quatre jeunes mutants incontrôlables tandis qu’une force tapie dans l’ombre menace d’anéantir les X-Men. (Contient les épisodes US X-Men (2021) 35 (III), Free Comic Book Day 2024: Blood Hunt/X-Men (2024) 1 (II) et Uncanny X-Men (2024) 1-6, 9-10 et 12-16, précédemment publiés dans X-MEN : FALL OF THE HOUSE OF X 8 et X-MEN FROM THE ASHES 2, 4, 6, 8, 14-15, 19-20, 22-236 et 25) 32 €

X-MEN T01 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Jed Mackay, Ryan Stegman, Netho Diaz Krakoa a disparu et l’organisation Orchis est tombée. Bien que disséminés à travers le globe, les mutants, eux, sont toujours debout. En Alaska, Cyclope met sur pied une équipe regroupant Hank, Magnéto, Psylocke, Kid Oméga, Temper, Magie et le Fléau. Ensemble, ils comptent défendre l’avenir de leur espèce et le reste de l’humanité. (Contient les épisodes US X-Men (2024) 1-7, 11-12, 14-18, précédemment publiés dans X-MEN FROM THE ASHES 1-4, 6, 8, 15, 20-21, 23-25) 32 €

WEREWOLF BY NIGHT : L'INTÉGRALE 1974-1975 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Doug Moench, Don Perlin Jack Russell a l'habitude de voir passer le temps avec appréhension, lui qui devient un terrifiant loup-garou à chaque pleine lune… mais cette fois, le compte à rebours se fait plus pressant car sa sœur va bientôt avoir dix-huit ans, l'âge auquel la malédiction s'est emparée de lui ! Lissa va-t-elle subir le même sort que son frère ? Avec aussi Tigra, Morbius et le monstre de Frankenstein ! (Contient les épisodes US Giant-Size Werewolf by Night (1974) 2-5 et Werewolf by Night (1972) 22-30, précédemment publiés dans MORBIUS : L'INTÉGRALE 1971-1975, Dracula 17, 20, 22-24, L'Insolite 2, 4, 6 et Etranges Aventures 69) 36 €

HULK : L'INTÉGRALE 1997-1998 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Peter David, Adam Kubert Le dernier tome du run de Peter David ! Onslaught a physiquement séparé Hulk et Bruce Banner, mais ça n'est pas la fin des problèmes pour le Titan de Jade qui doit se tourner vers Apocalypse pour régler des problèmes de santé… Pas forcément la meilleure idée du monde ? Mais une fois Banner et Hulk réunis, ils vont être confrontés à la pire tragédie de leur histoire. (Contient les épisodes US Incredible Hulk (1962) 455-467 et Heroes Reborn: The Return (1998) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : HEROES REBORN – LE RETOUR, HULK 41-45 et MARVEL MEGA 10) 36 €

GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1981-1982 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Michael Fleischer, Roger Stern, Don Perlin, Bob Budianski… Johnny Blaze a de plus en plus de mal à maîtriser le pouvoir démoniaque de Ghost Rider… et si l'Esprit de la Vengeance échappe à tout contrôle, sa colère sera terrible ! Au point d'attirer l'attention des Avengers ? (Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 63-73 et Avengers (1963) 214, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1981, Le Motard Fantôme 8-9, Moon Knight 4 et 7 et inédits) 36 €

SON OF SATAN : L'INTÉGRALE 1973-1975 (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Steve Gerber, Gary Friedrich, Sal Buscema, Gene Colan… Daimon Hellstrom a le pire arbre généalogique du monde : sa sœur est Satana est son père est nul autre que Satan, le Seigneur des Mensonges en personne ! L'âme de Daimon peut-elle être sauvée malgré tout ? On peut l'imaginer quand le sulfureux personnage prend le parti de la Chose et de la Torche Humaine… mais peut-on réellement abandonner un tel héritage ? (Contient les épisodes US Ghost Rider (1973) 1-2 et Marvel Spotlight (1971) 12-22, précédemment publiés dans GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1972-1974 et Satan 2-5) 36 €

PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION (3 notes) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Greg Pak, Carlo Pagulayan Trahi par les Illuminati, Hulk est exilé aux confins de la galaxie. En chemin, le Titan Vert s’écrase accidentellement sur Sakaar, une planète brutale dirigée par un impitoyable tyran, le Roi Rouge. Capturé et forcé de devenir gladiateur, Hulk tente de regagner sa liberté dans le sang. Bientôt, ses victoires et sa puissance ravivent la flamme de la rébellion chez les autres esclaves… (Contient les épisodes US Incredible Hulk (2000) 92-105, Giant-Size Hulk (2006) 1 (II) et Amazing Fantasy (2004) 15 (I), nouvelle édition) 35 €

ULTIMATE X-MEN T03 (de 3, panini.fr) (Pas de note) - Panini Comics 14/10/2026 -- Panini Comics Robert Kirkman, Damon Lindelof, David Finch, Lienil Francis Yu… Venu du futur, Nathan Summers fait irruption à l’Institut Xavier et révèle de sinistres secrets. Bishop, un autre voyageur temporel, rassemble quant à lui sa propre équipe de X-Men pour accomplir le rêve du Professeur X. Mais l'avenir s'assombrit avec l'arrivée de l'empereur évolutionnaire Apocalypse… (Contient les épisodes US Ultimate X-Men (2000) 75-100, Ultimate X-Men/Ultimate Fantastic Four Annual (2008) 1, Ultimate Fantastic Four/Ultimate X-Men Annual (2008) 1, Ultimate Wolverine Vs Hulk (2005) 1-6, Ultimatum (2008) 1-5 et Ultimatum: X-Men Requiem (2009) 1, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : ULTIMATE X-MEN 8-9, MARVEL DELUXE : ULTIMATE WOLVERINE VS HULK et MARVEL SELECT : ULTIMATUM) 80 €