[Sorties Comics] Mercredi 14 octobre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
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Les sorties du jour
MULTIPLES CRISES UNIVERSELLES T01
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L'une des séries de l'année ! Deniz Camp imagine des épisodes one shot autour de l'influence du temps, sous toutes les formes imaginables et cela donne quelque chose d'audacieux et de très réussi, à l'image de ce qu'il fait aussi sur Absolute Martian Manhunter ! La série gagne en force avec le dessin d'Eric Zawadzki qui fait preuve d'une créativité de dingue ! Dommage que Panini ne fasse pas d'effort sur le prix des séries indés qu'il propose. 28 € pour six issues, cela risque de freiner pas mal de lecteurs alors que c'est génial !
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5 issues, évidemment.. et non 6...
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C des chapitres de 50 pages du coup ça fait 300 pages au total alors ça va.
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Oups c 200 pages .
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C pas beaucoup par rapport au prix. J’espère que l’édition est de qualité. Je pense le prendre ça a l’air d’être bien.
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C quand même plus de 1000 pages. L’édition est vraiment très bien faite. L’histoire est sympa et étonnante.
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Multiples Crises Universelles (l'édition française d'Assorted Crisis Events par Panini Comics) est une anthologie de science-fiction audacieuse qui utilise brillamment les paradoxes temporels pour explorer des drames profondément humains. À travers des récits courts à la fois surréalistes et tragiques, le scénariste Deniz Camp insuffle une critique sociale percutante dans un monde où la réalité s'effondre. Le dessin inventif d'Eric Zawadzki sublime cette œuvre chorale, confirmant son statut de révélation indépendante majeure de l'année
X-MEN – CHASSE AU X
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Second crossover de la période From The Ashes qui concernait toutes les séries mutantes. Comme pour le précédent, ce n’est pas un crossover exceptionnel ; c’est divertissant à suivre, mais c’est décevant, surtout sur la fin, qui n'amène à rien car Marvel a annulé les plans prévus. Le traitement de Xavier est bizarre par moments aussi, chaque auteur semblant avoir une vision différente du personnage. Aussi, toutes les séries ne s'intègrent pas très bien à l’histoire, devant en même temps, raconter leurs propres intrigues (X-Force et NYX).
ULTIMATE X-MEN T03 (de 3)
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L'édition Ultimate X-Men Omnibus Volume 3 de Panini Comics offre une conclusion spectaculaire et magistrale à cette version modernisée des célèbres mutants.L'immense scénariste Robert Kirkman insuffle une dynamique captivante au récit en mettant en scène l'arrivée fracassante de Cable et d'Apocalypse. Ce pavé de plus de 1000 pages brille par la cohérence de son écriture et son rythme effréné qui tient le lecteur en haleine d'un bout à l'autre. L'événement apocalyptique Ultimatum magnifie le livre grâce aux dessins somptueux de David Finch, offrant des planches d'une intensité visuelle rare. De plus, l'inclusion de récits bonus cultes comme la confrontation explosive Ultimate Wolverine Vs Hulk enrichit considérablement l'expérience de lecture. Cet album massif s'impose finalement comme une pièce de collection indispensable pour tout amateur de comics en quête d'action et d'enjeux dramatiques mémorables
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Ça y est, on arrive au bout de cette première période des Ultimate X-Men, et franchement, même si ce tome est un peu moins régulier que les deux précédents, j’ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Il y a de très bonnes choses, notamment Ultimate Wolverine vs. Hulk, qui est vraiment un gros plaisir à lire, et les histoires autour de Cable et Apocalypse que j’ai trouvées plutôt réussies. Par contre, Ultimatum, c’est plus compliqué… C’est spectaculaire, violent et ça change énormément de choses, mais j’ai trouvé l’ensemble assez bourrin et moins convaincant que ce que j’espérais. La partie X-Men Requiem fonctionne surtout comme une conclusion et permet de refermer cette période avec un petit côté nostalgique. Au final, ce n’est peut-être pas le meilleur des trois Omnibus, mais pour moi il reste indispensable quand on a commencé la collection. C’est toujours un plaisir de retrouver cet univers Ultimate et de voir jusqu’où les auteurs ont osé aller.
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Ce troisième et dernier pavé conclut efficacement la première grande époque de l'univers Ultimate pour les mutants. Le scénario de Robert Kirkman apporte une dynamique très plaisante, portée par une galerie de dessinateurs talentueux comme David Finch et Yanick Paquette. L'intégration de la mini-série bonus Ultimate Wolverine vs Hulk s'avère être une excellente surprise de lecture. L'événement final Ultimatum vient clore le tout de manière spectaculaire, offrant un dénouement audacieux et sans concession qui bouscule totalement le statu quo.
CIVIL WAR T01
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L'Omnibus Civil War Volume 1 est un pavé spectaculaire qui regroupe l'un des événements les plus cultes, politiques et mémorables de l'histoire de Marvel. Le récit principal de Mark Millar, qui oppose Iron Man et Captain America sur la question du recensement des super-héros, brille par sa tension dramatique et ses dilemmes moraux passionnants. Cet imposant recueil permet de plonger au cœur du conflit en intégrant de nombreuses séries annexes indispensables qui enrichissent considérablement l'univers. On y découvre avec plaisir l'impact dramatique de cette guerre civile sur le quotidien de Spider-Man, des Quatre Fantastiques ou encore de Wolverine. Les dessins de Steve McNiven et des différentes équipes artistiques de l'époque sont d'une qualité globale impressionnante et renforcent l'aspect cinématographique de l'œuvre. C'est une anthologie incontournable pour les collectionneurs et les fans absolus, offrant une immersion totale dans un chef-d'œuvre éditorial qui a redéfini Marvel pour les décennies suivantes.
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Un séisme éditorial absolu : voilà l'empreinte indélébile laissée par Mark Millar et Steve McNiven lorsqu’ils ont orchestré le crossover Civil War. En balayant définitivement le manichéisme classique des super-héros, ce récit transpose les traumatismes politiques du monde réel dans un univers Marvel fracturé en deux blocs idéologiques. Ce premier volume au format Omnibus s'impose comme une pièce d’orfèvrerie indispensable ; il ne se contente pas de compiler la mini-série principale, mais tisse une fresque tentaculaire à travers les prologues et les séries majeures comme Amazing Spider-Man ou Captain America. Dès l'électrochoc du drame de Stamford, la tension dramatique ne cesse de grimper, opposant la liberté sauvage de Steve Rogers à la vision sécuritaire d'Iron Man. La force magistrale du scénario réside dans cette impasse morale où chaque lecteur est sommé de choisir son camp, déchiré entre deux visions viscéralement légitimes de la justice. Visuellement, la claque est colossale tant le trait hyper-détaillé et cinématographique de Steve McNiven confère un réalisme saisissant à cette guerre fratricide. Chaque double page explose d’une violence psychologique et physique rare, sublimée par des encrages et des compositions d'une puissance iconique folle. L'écriture chorale de Millar excelle à capturer le point de bascule intime des icônes de la Maison des Idées, de la mise à nu publique de Peter Parker aux confessions déchirantes des leaders. C'est cette alchimie parfaite entre thriller politique, tragédie intime et action totale qui hisse cet événement au rang de jalon historique du comic book moderne. Quarante ans après les grands classiques et vingt ans après sa première publication, ce monument reste le chef-d’œuvre absolu de sa décennie.
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Civil War est un des events les plus importants de Marvel, si ce n'est le plus important. Panini publie dans ce premier tome la majorité des tie-in les plus importants aux côtés de la série principale et quelques one-shot. O n y trouve même le prélude avec la mini-série New Warriors. Un tome à posséder si vous ne possédez pas encore une des nombreuses éditions
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Enième réédition de l'immanquable Civil War. Cette fois, c'est au format Absolute. Autant dire que c'est sans doute la meilleure option en terme de qualité / prix. Si vraiment vous ne l'auriez pas encore, c'est maintenant ou jamais.
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Qui n'a pas lu Civil War ? C'est le bon moment de s'y mettre ! Cet omnibus ne contient pas uniquement la série principale, mais aussi les principaux tie-ins. Un bon moyen de connaître ce classique de Marvel qui a chamboulé toute une époque.
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Préambule, si vous vous êtes déjà procuré d’anciennes rééditions de l’event et ses tie-ins, vous n'aurez rien de nouveau avec l’Omnibus. Pour Civil War, si tout n’a pas bien vieilli, c’est un event qui a fait date à l’époque et qui a profondément modifié l’univers Marvel. Ici, vous aurez les tie-ins les plus intéressants (moins pour Wolverine) et les préludes à l’event. Ce sont de très bons compléments à l’event. Steve Mciven est excellent aux dessins de l’event, l’une de ses meilleures performances. Un Omnibus parfait pour les 20 ans (!) de l’event.
JACK KIRBY – FANTASTIC FOUR
X-MEN : L'INTÉGRALE 1993 (I) – NOUVELLE ÉDITION
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Quel plaisir de replonger dans les X-Men des années 90 avec Le Chant du Bourreau ! On est clairement dans le X-Men « grande époque 90's » : plusieurs équipes, beaucoup de personnages, des combats dans tous les sens et une intrigue qui part rapidement dans quelque chose de très ambitieux. Le gros point fort pour moi, c’est Cable. On découvre beaucoup plus le personnage et surtout son passé, sa relation avec Stryfe et tout le mystère qui entoure son histoire. Il prend vraiment une autre dimension au fil du récit. Et puis il faut parler des dessins… Andy Kubert, Greg Capullo, Jae Lee, chacun avec son style. On est en plein dans les années 90, avec des personnages ultra badass, des costumes improbables et des planches qui débordent d’action. Évidemment, tout n’est pas parfait. Il y a énormément de personnages, beaucoup d'intrigues à suivre et certains passages ont forcément un peu vieilli. Mais franchement, c’est aussi ce qui fait le charme de cette période. Pour moi, cette Intégrale est surtout une excellente plongée dans les X-Men des années 90. C’est spectaculaire, parfois excessif, mais on ne s’ennuie pas.
X-MEN – RAID ON GRAYMALKIN
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J’avais un peu peur d’avoir droit à un crossover surtout là pour faire du bruit, mais au final, Assaut sur Graymalkin fonctionne plutôt bien. Le fait de réunir les deux équipes de X-Men, celle de Cyclope et celle de Malicia, apporte une vraie dynamique. Les deux ont leur façon de faire et ça donne forcément quelques tensions intéressantes. J’ai particulièrement apprécié le côté équipe contre équipe, avec Cyclope et Malicia qui ne voient pas forcément les choses de la même manière. Ça donne un peu plus de profondeur au crossover qu’un simple affrontement contre un gros méchant. Visuellement, c’est également très solide. Les dessins de Ryan Stegman et David Marquez donnent au crossover une vraie ampleur et certaines planches sont vraiment réussies. Ce n’est pas forcément un arc qui révolutionne les X-Men, mais c’est un crossover efficace, rythmé et surtout agréable à lire. Et contrairement à certains gros événements Marvel, je trouve qu’il garde un côté assez humain avec les personnages.
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Premier crossover de la nouvelle période des X-Men pour un résultat très classique. C’est une rencontre entre deux équipes X-Men, où pas grand-chose ne change à l’issue du crossover. La question centrale autour de Xavier n’est pas résolue, ce qui donne un côté décevant à la rencontre. Les séries ne s’en retrouvent pas changées, mais c’est divertissant à lire. Au moins, c’est très bien dessiné, le crossover ne déçoit pas là-dessus.
UNCANNY X-MEN T01
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Nouvelle mouture des Uncanny X-Men emmenée par Rogue et Gambit qui montent une équipe an Louisiane et recrutent de jeunes mutants que l'on va apprendre à découvrir. Cela n'empêchera pas d'avoir des intrigues autour des personnages que l'on connait bien. L'arc final de ce tome met bien en avant les nouvelles recrues et Gail Simone fait un bon travail d'écriture pour nous donner envie de les suivre. Les dessins de David Marquez et Javier Garron son très bons.
X-MEN T01
WEREWOLF BY NIGHT : L'INTÉGRALE 1974-1975
HULK : L'INTÉGRALE 1997-1998
GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1981-1982
SON OF SATAN : L'INTÉGRALE 1973-1975
PLANÈTE HULK – NOUVELLE ÉDITION
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plus captivantes et les plus denses jamais écrites sur le Géant Vert. En l'exilant sur la sauvage planète Sakaar, les scénaristes ont eu l'audace de transformer un monstre traqué en un véritable héros gladiateur, ce qui donne une fraîcheur incroyable au personnage. J'adore particulièrement la richesse de l'univers étendu et la dimension politique du récit, qui élèvent l'histoire bien au-delà d'une simple succession de bastons graphiques. C'est un chef-d'œuvre de space opera brutal et tragique que je recommande sans hésiter à n'importe quel fan de comics.
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Le scénario des numéros 92 à 105 de la série The Incredible Hulk (2000), publié entre 2006 et 2007, raconte l'arc narratif classique de Planète Hulk. L'Exil : Les Illuminati (Reed Richards, Docteur Strange, Tony Stark, Flèche Noire) jugent Hulk trop dangereux et le bannissent sur une planète lointaine pour protéger la Terre. L'Esclavage : Un accident de navigation force l'atterrissage sur Sakaar, une planète de gladiateurs. Affaibli, Hulk est réduit en esclavage et forcé de combattre dans des arènes. La Rébellion : Il devient une figure centrale de la résistance, se liant d'amitié avec d'autres gladiateurs et menant une révolte contre la caste dirigeante et son empereur. Cet arc, écrit par Greg Pak, marque le passage de Hulk d'un monstre fugitif à un héros tragique et respecté, posant les bases des événements qui suivront son retour sur Terre.
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Sans doute l'un des meilleurs récits autour de Hulk et sans doute le plus connu. Ici, nous retrouvons un Hulk dans la position de gladiateur sur une planète lointaine. C'est différent, intéressant et très bien écrit.
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Encore une nouvelle réédition alors qu’un Omnibus est sorti il y a peu. C’est une saga très divertissante à lire, qui a proposé un environnement différent pour le personnage. L'auteur développe avec efficacité la planète, sa mythologie et les compagnons de Hulk. On se plaît à suivre cette histoire et ses personnages.