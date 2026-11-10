Adam Driver s'exprime sur son rôle de Mister Sinister mais aussi ses refus

Le bon moment ?

C'est lors de la D23 de cette année que les Studios Marvel ont annoncé la chose. Dans le reboot des X-Men réalisé par Jake Schreier, Adam Driver tiendra le rôle de Nathaniel Millbury soit Mister Sinister. Un joli rôle donc puisqu'il s'agit d'un super-vilain d'anthologie de l'univers et pourtant, l'acteur n'a pas vraiment réagi à l'annonce. Tout du moins jusqu'à aujourd'hui ! En effet, l'acteur américain notamment connu pour son rôle de Kylo Ren au sein de la franchise Star Wars a fini par prendre la parole sur le sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

J'étais un grand fan des X-Men quand j'étais enfant. La série télévisée correspondait exactement à ma génération. C'était quelque chose d'énorme pour moi. Avec mon cousin Tony, on jouait ensemble : lui prenait le rôle de Dents-de-sabre, et moi celui de Wolverine. C'est très important pour moi, car j'étais un vrai fan.

Un peu plus intéressant encore, il a été demandé les raisons pour lesquelles il avait refusé d'autres rôles Marvel (ndlr : Kevin Feige avait déclaré à l'époque que plusieurs rôles lui avaient été proposé, sans succès). Voici sa réponse :

J'étais aussi fan d'autres univers, mais là, j'ai senti que c'était le bon moment. Et puis, il s'agit des X-Men ! C'est vraiment grâce aux X-Men, à la vision du réalisateur Jake Schreier et à Kevin Feige que tout s'est mis en place. Le scénario est vraiment génial. Beaucoup de gens vont regarder le film ; si c'est raté, tout le monde verra que je n'ai pas été à la hauteur. Je ne veux pas gâcher ça. Je suis un immense fan des X-Men.

Visiblement, c'est surtout le côté X-Men qui aura été l'élément déclencheur pour l'acteur. Que pensez-vous d'Adam Driver dans le rôle de Mister Sinister ? Pensez-vous qu'il devrait bien s'en sortir ?