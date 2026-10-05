[Preview] Midnight X-Men #1

Un univers inédit et profondément inquiétant voit le jour ici !

La preview de Midnight X-Men #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jonathan Hickman et est dessiné par Matteo Della Fonte. Aux covers, nous aurons Dike Ruan sur la principale et Ryan Stegman et Clayton Crain sur les variantes, entre autres. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 7 octobre pour 5.99$.

Un univers inédit et profondément inquiétant voit le jour ici ! L'heure a sonné : c'est l'aube sombre d'une ère nouvelle. Dans les ombres de New York, vampires et empires mutants rôdent. L'épée de Damoclès menace la paix entre ces deux espèces et les factions qui les composent. Une guerre ouverte se prépare, et ceux qui n'ont pas encore été transformés se retrouveront pris entre deux feux. Jonathan Hickman, scénariste de comics à succès, revient chez les X-Men avec une soif de sang, alors que ce nouveau monde de terreur réinvente les héros de l'univers Marvel ! AVERTISSEMENT : CONTENU DESTINÉ À UN PUBLIC AVERTI.

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