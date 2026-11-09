Le crossover Swamp Thing is killing the children (Boom ! Studios) est repoussé de deux mois

Trop de demandes !

Mauvaise nouvelle pour le crossover entre Swamp Thing et Something is killing the Children puisque l'éditeur Boom ! Studios a annoncé que celui-ci serait repoussé de deux mois. Annoncé dès le mois d'octobre, le comics devait pointer le bout de son nez en décembre. Finalement, il faudra attendre le 24 février 2027.

A noter qu'une raison a été avancée : la demande. D'après l'éditeur, elle aurait tout simplement été trop forte, ce qui les oblige à augmenter la production du numéro. On peut donc le voir comme étant une bonne nouvelle tout de même.

Pour patienter, veuillez noter que l'éditeur a d'ores et déjà révélé la preview du numéro.

Voici le synopsis :

Deux frère et sœur, passionnés de longue date par les comics, se tournent vers le genre horrifique, malgré les peurs qu’il suscite chez eux. Alors que les visions terrifiantes issues des pages de ces bandes dessinées commencent à prendre vie, Erica Slaughter se retrouve contrainte de traquer l’une des figures les plus emblématiques de l’horreur : Swamp Thing en personne !

Et voici les images :

Que pensez-vous de cette initiative ? Le crossover vous intéresse-t-il ?