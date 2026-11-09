Votre avis sur Batman, la série animée (séance de rattrapage)

Dites-nous tout !

ll n'y a pas qu'au cinéma que vous pouvez voir Clayface. Vous pouvez aussi le voir à plusieurs reprises dans Batman, la série animée de 1992. D'accord, ce n'est pas le personnage le plus récurrent de l'animé mais les épisodes centrés sur le super-vilain sont tout bonnement entrés dans la légende.

Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous vous proposons une petite séance de rattrapage autour de la série de 92, souvent considérée comme étant la meilleure autour du Chevalier Noir.

Pour rappel, vous pouvez noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.