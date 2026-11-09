  1. Accueil
  2. DC Comics
  3. Batman
  4. Votre avis sur Batman, la série animée (séance de rattrapage)
Batman

Votre avis sur Batman, la série animée (séance de rattrapage)

Par 0
Votre avis sur Batman, la série animée (séance de rattrapage)
Dites-nous tout !

ll n'y a pas qu'au cinéma que vous pouvez voir Clayface. Vous pouvez aussi le voir à plusieurs reprises dans Batman, la série animée de 1992. D'accord, ce n'est pas le personnage le plus récurrent de l'animé mais les épisodes centrés sur le super-vilain sont tout bonnement entrés dans la légende.

Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous vous proposons une petite séance de rattrapage autour de la série de 92, souvent considérée comme étant la meilleure autour du Chevalier Noir.

Pour rappel, vous pouvez noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

Me Suivre:

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

Batman : La série animée

Batman : La série animée
Créé par : Bruce Timm et Eric Radomski
Année : 1992

Cette série d’animation d’origine américaine est composé de 85 épisodes de 22 minutes. Elle fut produite par Bruce Timm et Eric Radomski pour une diffusion entre 1992 et 1995. L'histoire, vous l'a connaissez, Bruce Wayne, homme d'affaires le jou...

La rédac vous recommande

Commencer les Comics

Commencer le Remender-Verse

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0