Récap du crossover Batman Bad Seeds

On vous dit tout sur l'event qui chamboule l'univers de Batman

MAJ du 19/09 : ajout de notre avis sur tous les numéros sortis jusque-là.

Le gros event de l'année 2026 du côté de DC, c'est DC K.O. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire qui, cette fois, impactera l'univers de Batman. Intitulé Bad Seeds (traduisible par Mauvaises Graines), ce crossover offre une place toute particulière au personnage de Poison Ivy.Vous n'avez pas suivi sa mise en place ? Pas de problème, on vous explique tout ça.

L'annonce

L'annonce a été faite à l'édition 2026 de la ComicsPRO soit en février 2026. A ce moment-là, l'éditeur reste assez avare en information puisqu'au-delà de l'annonce d'un crossover intitulé Bad Seeds, il ne dévoile qu'un synopsis, une cover ainsi que la date de parution à savoir de juillet à septembre 2026 avec un top départ le 26 août pas l'intermédiaire de Poison Ivy #47.

Ce n'est qu'au mois de mai que l'éditeur dévoile enfin le nom des auteurs. Sans surprise, ce sont Matt Fraction (scénariste de la série Batman) et G. Willow Wilson (scénariste de la série Poison Ivy) qui sont aux commandes.

L'idée générale

La nouvelle maire de Gotham City, Pamela Isley, abandonnée par ses alliés politiques et ésotériques, s'apprête à tenter un coup de force désespéré qui ravagera Gotham avant même le lever du jour. Ayant déjà déclaré la guerre à la Bat-Family et déployé ses forces de police privées paramilitaires dans les rues, le commissaire Vandal Savage y voit l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Les intrigues convergent dans Batman : Bad Seeds, un événement se déroulant à Gotham City durant une longue nuit noire qui menace de transformer la ville entière en un monde hostile peuplé d'une flore préhistorique unique en son genre depuis des millénaires, à une époque où ses plus grands héros sont traqués et contraints à la clandestinité.

Le contenu

Le crossover touche l'ensemble du Batman Universe. En plus des nombreux one-shots estampillés Bad Seeds, vous aurez donc des numéros de plusieurs séries qui seront impactés par les agissements de Poison Ivy. Crossover oblige, la majorité des numéros principaux se trouveront du côté des séries Batman et Poison Ivy.

En France

Aucune information à ce jour. Cela viendra bien assez tôt.

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties du mois de juin

Poison Ivy #45

Ecrit par G. Willow Wilson et dessiné par Leandro Fernandez

Prologue

Sortie le 3 juin 2026

Des monstres au manoir de la maire ! Poison Ivy perd ses partisans plus vite qu'elle ne peut les tuer ! Après une rude journée de travail, la maire Pamela Ivy se retire dans sa luxueuse demeure de Gotham City pour se détendre, mais même chez elle, elle n'est pas en sécurité ! Quelle terrible menace la guette ? Lisez ce numéro pour le découvrir !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Sorties du mois de juillet

Poison Ivy #46

Ecrit par G. Willow Wilson et dessiné par Leandro Fernandez

Prologue

Sortie le 1er juillet 2026

Panique dans les rues ! Gotham City est une véritable poudrière, et Poison Ivy en est l'étincelle ! L'air est saturé de colère, de douleur et de désespoir alors que la situation empire de minute en minute. L'échafaud n'attend plus que la maire Pamela Isley. Les fidèles sbires d'Ivy parviendront-ils à la sauver d'elle-même, ou la ville les engloutira-t-elle tout entiers avant cela ?

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Sorties du mois d'août

Poison Ivy #47

Ecrit par G. Willow Wilson et dessiné par Leandro Fernandez

Prologue

Sortie le 26 août 2026

UN PRÉLUDE À « BATMAN : BAD SEEDS » ! Quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Les habitants de Gotham City en ont fini avec la maire Pamela Isley... mais il reste un problème pour ses habitants : elle, elle n'en a pas fini avec eux. Tout est en place pour le nouvel événement crossover explosif de la gamme Batman : « Bad Seeds » !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Batman: Bad Seeds - Sunset #1

Ecrit par Matt Fraction et G. Willow Wilson et dessiné par Giuseppe Camuncoli

Numéro principal

Sortie le 26 août 2026

La nouvelle maire de Gotham City, Pamela Isley, abandonnée par ses alliés politiques et ésotériques, s'apprête à tenter un coup de force désespéré qui ravagera Gotham avant même le lever du jour. Ayant déjà déclaré la guerre à la Bat-Family et déployé ses forces de police privées paramilitaires dans les rues, le commissaire Vandal Savage y voit l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Les intrigues convergent dans Batman : Bad Seeds, un événement se déroulant à Gotham City durant une longue nuit noire qui menace de transformer la ville entière en un monde hostile peuplé d'une flore préhistorique unique en son genre depuis des millénaires, à une époque où ses plus grands héros sont traqués et contraints à la clandestinité. Alors que le soleil se couche et que Gotham est plongée dans le noir, Matt Fraction (Batman), G. Willow Wilson (Poison Ivy), Giuseppe Camuncoli (Absolute Evil) et Cliff Rathburn (The Walking Dead) signent un premier chapitre inoubliable qui révèle que la seule chose plus terrifiante que la nuit pourrait bien être le soleil levant…

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Sorties du mois de septembre

Batman #13

Ecrit par Matt Fraction et dessiné par Matteo Scalera

Numéro principal

Sortie le 2 septembre 2026

Un chapitre crucial de l'événement Batman : Bad Seeds !

Quelque part dans les locaux du département de police de Gotham City, Vandal Savage dissimule une arme chimique conçue pour tuer Poison Ivy... mais si Ivy venait à mourir, rien ne mettrait fin à la terrible nuit des Bad Seeds, ni à Gotham City ni ailleurs.

Plus d'électricité. Plus de communications. Une milice privée lourdement armée, chargée de l'abattre sur ordre de la pire crapule de Gotham. Tous retranchés au sein d'une forteresse imprenable.

Une mission taillée pour Batman.

Matt Fraction, lauréat d'un prix Eisner, et le dessinateur vedette Matteo Scalera livrent un chapitre crucial de l'événement Batman : Bad Seeds !

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Batgirl #23

Ecrit par Tate Brombal et dessiné par Takeshi Miyazawa

Tie-in

Sortie le 2 septembre 2026

Prise en étau entre des habitants de Gotham aux abois et une flore mortelle, Cassandra Cain devra se battre pour survivre ! Batgirl espérait enfin profiter d'une soirée de repos au restaurant de nouilles de Bà Bao, mais lorsque Gotham sombre dans un cauchemar peuplé de plantes préhistoriques, elle se retrouve soudain seule à protéger tous les clients présents. Avec une prime sur sa tête et une jungle mortelle grouillant de monstres juste à l'extérieur, Batgirl survivra-t-elle à la nuit... ou cette soirée de détente lui sera-t-elle fatale ?

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

Batman : Bad Seeds - Gotham Central #1

Ecrit par Christopher Cantwell et dessiné par Jacob Phillips

Tie-in

Sortie le 9 septembre 2026

Un tueur rôde, quelqu'un traque le Dr Zeller d'Arkham Towers, le métro est hors de contrôle et Anarky vient de réussir un casse spectaculaire ! Entre Vandal Savage qui détourne les ressources du GCPD pour mener sa guerre acharnée contre les justiciers masqués et la Bat-Famille qui tente d'arrêter Poison Ivy tout en échappant à la police, il ne reste presque plus personne pour assurer le véritable travail des forces de l'ordre ! Autant dire que les agents Gordon et Espinoza ont du pain sur la planche.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur ce numéro ici.

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