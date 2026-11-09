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Clayface : c'est officiel, le film est à placer dans la catégorie succès

Par Source: CBM 0
Clayface : c'est officiel, le film est à placer dans la catégorie succès
Bonne nouvelle pour la team Warner Bros / DC Comics

Les derniers chiffres autour de Clayface sont tombés. Et avec eux, un constat : le film peut être considéré comme étant une réussite. En effet, le petit dernier de la team Warner Bros / DC Comics en est à présent à 56.6 millions de dollars sur le sol américain et 52.4 millions de dollars dans le reste du monde. Autrement dit, le film en est à présent à 109 millions de dollars. Bien sûr, ce n'est pas incroyable. Mais avec un budget estimé à 44 millions de dollars, on peut considérer le film comme étant un succès. Certes, un petit succès, mais un succès quand même.

Et autant dire qu'il était temps ! Car si Gueule d'Argile a tenu bon face à You Can See Everything cela va être une autre histoire face aux films sortis dernièrement avec, en tête, Godzilla Minus Zero.

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Adrien L.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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