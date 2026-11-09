[Preview] Hellboy in Hell: Parade of Horrors

une procession macabre en l'honneur de la mort de Satan ?

La preview de Hellboy in Hell: Parade of Horrors a été dévoilée. Le numéro est écrit par Mike Mignola et est dessiné par Márk László. Edité par Dark Horse, il sortira le 16 décembre pour 4.99$.

Le synopsis :

La quête d'Hellboy qui consistait à prendre un verre en Enfer le mène à travers un cimetière jusqu'à une procession macabre en l'honneur de la mort de Satan. Mais les démons ne sont pas tous aussi ravis après le meurtre de leur seigneur. Retrouvez Mike Mignola, le dessinateur Márk László (Hellboy et le B.P.R.D. : Le professeur Harvey a disparu), le coloriste Dave Stewart et le lettreur Clem Robins pour cette célébration morbide dans les profondeurs du Pandémonium.

Les images :

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :