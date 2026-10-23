Une mini-série BPRD: Declassified pour février

De Mike Mignola, Chris Roberson et Mike Norton

L'univers Hellboy continue de se développer avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle mini-série intitulée BPRD: Declassified. Elle est supervisée par Mike Mignola accompagné au scénario de Chris Roberson, et au dessin de Mike Norton. Composée de 5 numéros, elle suivra les agents Susan Xiang et Victor Koestler à Honolulu.

Roberson souhaite se concentrer un peu plus sur une histoire dont les éléments sont disséminés dans les récentes histoires du BPRD et de Hellboy. Voilà ce qu'il dit :

Nous avons fait des allusions, en périphérie, à une histoire plus vaste impliquant une guerre froide occulte... généralement en arrière-plan d'une autre enquête surnaturelle ou d'une chasse au monstre. BPRD: Declassified est l'occasion de lever un peu le rideau et de concentrer toute notre attention sur ce qui se passe dans l'ombre, et de voir que les agents du BPRD ne sont pas les seuls joueurs sur l'échiquier.

BPRD: Declassified #1 sortira chez Dark Horse le 17 février 2027, avec des couvertures de Norton, Gabriel Hardman, Christopher Mitten, Craig Rousseau, Michael Avon Oeming et d'autres.