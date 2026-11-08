[Review] La Fille au blouson léopard

James Tynion IV et Elsa Charretier !

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album La Fille au blouson léopard, écrit par James Tynion IV et dessiné par Elsa Charretier. Il est sorti le 10 septembre pour 25,50 euros.

Ce nouvel album issu de la production DSTLRY est à la fois, comme le décrivent les auteurs, le scénariste James TYNION IV et la dessinatrice française Elsa CHARRETIER "une lettre d'amour sanglante à New York City" et "un récit d'action et de romance stylisé et survitaminé" !

Zara, est autrice. Elle se trouve embarquée dans l'univers mortel de Jasper Jayne, une jeune femme mystérieuse dont elle fut amoureuse et qui fut sa source d'inspiration pour ses livres. Mais Jasper est en réalité l'une des assassins les plus dangereuses au monde ! Les personnes qui en avaient après Jasper s'en prennent maintenant à Zara, car ils pensent qu'elle détient d'importants secrets.

L'album commence par Zara, sur le banc d'un métro, qui raconte son aventure. Il s'agit d'une histoire d'amour passionnelle qu'elle a eu avec Jasper. Sauf que Jasper est une tueuse professionnelle, et lorsqu'elle meurt, Zara devient la cible de tueurs. Tous les ingrédients sont là pour une bonne série d'action, mais La Fille au blouson léopard est plutôt une histoire d'amour. Ok, il y a plein d'action, mais c'est avant tout une histoire d'amour, et un peu de deuil aussi.

La trame de l'histoire ne contient pas de grosse surprise, mais reste très solide. Tout se tient merveilleusement bien. James Tynion IV sait ce qu'il veut raconter, il veut raconter cette émotion éphémère de la passion lorsqu'on rencontre quelqu'un qui sort de l'ordinaire, et avec qui on va vivre une belle histoire. Une belle histoire qui ne durera pas.

L'album se finit comme il commence. Ne reste alors que les souvenirs de cette passion. Ce qu'essaie de nous raconter Zara. Parce que oui, Zara est aussi une écrivaine. On peut donc se demander quelle part de vérité il y a dans tout ce qu'elle raconte. Peut-être qu'elle retranscrit plus les émotions que ce qu'il s'est réellement passé. Nous ne le saurons pas, et ce n'est pas le sujet.

L'histoire ne surprendra donc pas forcément, mais il peut être plus riche qu'au premier abord. Globalement, l'écriture est très bonne, même s'il y a parfois de légères longueurs lorsque Zara s’apitoie sur son sort. Rien de vraiment problématique. En revanche, le véritable argument de vente de cet album est sans hésitation la partie graphique.

La française Elsa Charretier est toujours aussi excellente. Son trait est épuré, le dessin dynamique, la narration lisible. Le design des personnages et des décors, avec une économie de moyen, est très réussi. Elle est en plus accompagnée par Jordie Bellaire, qui embellit ses planches. Sa couleur permet de faire ressortir toute la vie de Jasper, alors que Zara reste dans des couleurs ternes.

Enfin, comme d'habitude avec les traductions de DSTLRY par Delcourt, l'album est de qualité, avec un format un peu particulier et un dos rond. Les bonus sont aussi présents, avec une belle galerie d'illustrations. L'édition est donc bien soignée. Petite remarque, en VO, la série se nomme The City beneath her Feet (La Ville sous ses pieds). Le nom de l'album de Delcourt vient en fait du titre du premier chapitre (The Girl in the Leopard Print Jacket).

Si vous désirez vous procurer La Fille au blouson léopard et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.