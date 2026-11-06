Un premier crossover pour le label Ghost Machine entre Redcoat et Geiger !

Pour les 35 ans d'Image comics

L'année prochaine, Image Comics soufflera ses 35 bougies. Et bien évidemment, l'éditeur ne manquera pas de faire plusieurs annonces sympa afin de contenter au mieux les avides de lecture que nous sommes.

Aujourd'hui, une première annonce est d'ores et déjà tombée et autant dire qu'elle fait plaisir. Cela se passe du côté du label Ghost Machine avec l'arrivée du one-shot Radioactive Revolution #1. Fort de 40 pages, il servira de crossover pour les personnages de Simon Pure et de Tariq Geiger, respectivement les héros des séries Redcoat et Geiger. Autre bonne nouvelle, le numéro a beau n'être qu'un one-shot, leur rencontre se poursuivra dans Geiger #26 à #28 et Redcoat #23 et #24. Il s'agit clairement d'un moment important dans l'univers The Unnamed car même si Geoff Johns a toujours souligné que les séries The Unnamed faisaient partie d'un même univers (appelé tout simplement le Unnamed univers...), cela sera la première fois que deux personnages se croiseront réellement.

Voici ce qu'a déclaré Geoff Johns à ce sujet :

Dès le début, nous avons construit l'univers de "The Unnamed" en vue de ce moment. Radioactive Revolution réunit Geiger et Redcoat pour la première fois, mais il ne s'agit pas d'un simple crossover. C'est une collision qui transformera à jamais les deux personnages ainsi que le monde dans lequel ils évoluent… et qui lèvera le voile sur la Unknown War — l'événement à l'origine de la chronologie future de Geiger — et sur ses liens potentiels avec Simon Pure.

Enfin, cerise sur le gâteau, Gary Frank confirme que ce n'est pas une conclusion mais plutôt à une introduction... et qu'il y aura des conséquences :

Bien que nous planifiions cela depuis toujours, cela ressemble davantage à un commencement qu'à une quelconque aboutissement. Réunir Geiger et Simon pour la première fois est un vrai plaisir, mais toutes les graines que nous semons pour les récits à venir sont tout aussi passionnantes.

Radioactive Revolution #1 sortira le 10 février 2027.

SI vous ne connaissez pas ces univers, sachez qu'ils sont édités en France par Urban Comics et que nous ne pouvons que vous les conseiller. Si vous désirez vous procurer le premier tome de Redcoat et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien. Si vous désirez vous procurer le premier tome de Geiger et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Pour aller plus loin :