Mister Miracle : Josh Hutcherson sera Scott Free et Davis Mackenzie sera Big Barda

Deux acteurs de plus au casting

Le casting de la future série animée Mister Miracle continue de se développer avec, aujourd'hui, l'arrivée de deux nouveaux acteurs. Le premier est Josh Hutcherson (The Hunger Games, Five Nights at Freddy's) qui tiendra le rôle de Scott Free tandis que le second est Davis Mackenzie (Station Eleven, Blade Runner 2049) qui tiendra le rôle de Big Barda.

L'annonce a été faite par le co-président de DC Studios Peter Safran. Il en a également profité pour souligner combien le travail de Tom King est incroyable :

Je pense que Tom King a énormément appris durant la période où il a co-créé et assuré la production exécutive de Lanterns. Il a adapté son œuvre Mister Miracle entièrement seul, en écrivant les huit épisodes, et je trouve le résultat tout simplement explosif. Josh Hutcherson incarne Scott Free, et Mackenzie Davis, Big Barda. C’est une œuvre que j’ai toujours adorée ; je me souviens que Tom nous avait confié, au tout début, qu’à chaque convention à laquelle il participe, des personnes viennent le voir pour lui dire que ce livre leur a sauvé la vie. Je suis ravi que nous ayons pu raconter cette histoire sur huit épisodes.

Pour rappel, le comics Mister Miracle écrit par Tom King est toujours disponible à la vente. Nous ne pouvons que vous le conseiller. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.