Clayface : un extrait et un teaser

La promo continue !

Clayface, c'est pour très bientôt. Après les trailers et les teasers, il est donc temps de passer aux véritables extraits vidéos. Ainsi, la team Warner Bros / DC Comics a dévoilé une nouvelle vidéo montrant Matt Hagen en proie à la panique alors que son visage commence à se transformer en plein vol. Voyant ses yeux se recouvrir de chair, il se dirige vers les toilettes et s'apprête à s'inciser les paupières à l'aide d'une paire de ciseaux. La scène fait 42 secondes. La voici :

Terror takes shape at 30,000 feet.



Here’s a new look at CLAYFACE.



Get your tickets now: https://t.co/AiSTGqRMmt pic.twitter.com/hY5whluXL2 — DC Film News (@DCFilmNews) October 9, 2026

Enfin, il y a également un nouveau spot TV qui a été dévoilé. Cette fois encore, elle fait une trentaine de secondes. La voici :

Pour rappel, Clayface pointera le bout de son nez d'argile d'ici dix jours dans les salles obscures.