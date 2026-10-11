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Clayface : un extrait et un teaser

Par Jeff Source: Cbm 11/10/2026 08:36 0
La promo continue !

Clayface, c'est pour très bientôt. Après les trailers et les teasers, il est donc temps de passer aux véritables extraits vidéos. Ainsi, la team Warner Bros / DC Comics a dévoilé une nouvelle vidéo montrant Matt Hagen en proie à la panique alors que son visage commence à se transformer en plein vol. Voyant ses yeux se recouvrir de chair, il se dirige vers les toilettes et s'apprête à s'inciser les paupières à l'aide d'une paire de ciseaux. La scène fait 42 secondes. La voici :

 

 

Enfin, il y a également un nouveau spot TV qui a été dévoilé. Cette fois encore, elle fait une trentaine de secondes. La voici :

 

Pour rappel, Clayface pointera le bout de son nez d'argile d'ici dix jours dans les salles obscures.

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

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Clayface

Clayface
Réalisateur : James Watkins
Sortie : 21/10/2026

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