Selon James Gunn, Clayface sera réutilisé dans le DCU

Un avenir tout tracé ?

Le personnage est dans une situation un peu particulière. Etant donné qu'il s'agit d'un film d'horreur et qu'il n'y a pas d'univers Batman à proprement parler dans le DCU, il est difficile de se projeter et de savoir ce qu'il adviendra du personnage après le film. Par contre, il y a une personne qui semble savoir quelle sera la suite pour Clayface : James Gunn. Pour le co-président de DC Studios, la chose semble être claire. Voici ce qu'il a déclaré lorsque Cinemex lui a demandé s'ils avaient des plans pour l'avenir de Clayface :

Je pense que l'un des aspects les plus amusants dans la création du DCU, c'est de pouvoir raconter des histoires très, très différentes les unes des autres, relevant de genres très variés, tout en faisant en sorte qu'elles se rejoignent à certains moments. Et oui, ce n'est pas la dernière fois que nous verrons Gueule d'argile. J'ai hâte que vous découvriez ce que nous allons faire avec lui.

Quelle devrait être la suite des aventures pour le personnage selon vous ?