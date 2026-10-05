Scott Snyder te donne rendez-vous en janvier

Petite news rapide afin de signaler qu'il n'y aura pas d'Absolute Batman pour le mois de décembre. Ainsi, Absolute Batman #26 sera donc proposé le mois suivant soit en janvier 2027.

Voici ce que le scénariste Scott Snyder a déclaré à ce sujet :

Nous ne publierons rien en décembre, comme prévu avec DC. J'avais envisagé d'ajouter un numéro supplémentaire en douce, mais ils m'ont dit non. C'était trop chargé. Autant faire une pause et laisser souffler la série. De toute façon, décembre est un mois difficile pour les comics : on pourrait croire que Noël est une période propice, mais il est souvent plus compliqué d'attirer les gens en magasin pour en acheter, car ils sont en déplacement ou doivent se concentrer sur les cadeaux et autres préparatifs. C'est donc un mois délicat pour les séries mensuelles.

Pour rappel, Absolute Batman #25 sera le final de l'arc en cours. Et si nous ignorons encore beaucoup de choses sur l'arc suivant, nous savons d'ores et déjà qu'Absolute Batman #26 sera centré sur Barbara Gordon.