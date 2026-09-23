DC Comics et la Toei s'associent pour un crossover Batman X Kamen Rider

Deux héros en armure qui se rencontrent !

Les crossovers, ce n'est pas nouveau. Parfois, il y a un semblant de cohérence et parfois, c'est le freestyle total. Aujourd'hui, on serait plus dans la seconde catégorie l'annonce d'un crossover Batman x Kamen Rider. Pour ceux qui ne connaitraient pas ce dernier, il s'agit d'une série TV japonaise datant de 1971 ayant eu un nombre incalculable de suites et ce, aujourd'hui encore. Le personnage principal est Takeshi Hongo (il est le Kamen Rider donc) qui doit affronter Shocker, une organisation criminelle.

Pour ce qui est du crossover, il est né de la volonté de DC Comics, Warner Bros, la Toei et Bandai. Le titre portera le nom de Batman × Kamen Rider ZERO-ONE: LEGENDS UNITE – A New Legend Begins. Il s'agit de la première rencontre entre les deux héros. Le scénario sera signé Kenny Porter tandis que le dessin sera de Tokitokoro.

A noter qu'il a été déclaré que le personnage portant l'armure sera Aruto Hiden, un choix qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un riche héritier qui dirige une grande entreprise. Un point qui permettra sans doute de faciliter entre Kamen Rider et notre chauve-souris préférée.