Matt Fraction s'exprime sur l'event Batman: Bad Seeds

Le co-scénariste prend la parole

Dernièrement, Matt Fraction s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'event actuel de l'univers de Batman, Bad Seeds, auprès de plusieurs intervenants. Et grâce à Bleeding Cool, qui a centralisé toutes les déclarations du scénariste, nous sommes en mesure de vous faire un petit résumé des choses intéressantes qui ont été dites.

Sur la possibilité de faire un event en temps réel :

En gros, c'est une soirée, une nuit et une matinée qui tournent très mal à Gotham. À un moment donné, Rob Levin — notre éditeur — et moi nous sommes demandé : "Est-ce qu'on fait ça en temps réel ? À la manière de la série 24 ?" Mais le temps n'a pas vraiment de sens dans les comics, donc ça ne collait pas vraiment. Par contre, l'histoire conserve cette tension où tout le monde doit être sur le pont ; c'est une crise où il faut absolument sauver Gotham avant le lever du jour, un défi pour la Bat-family à un moment où il leur est très difficile d'agir en tant que super-héros.

Sur la raison d'un crossover avec la série Poison Ivy :

À la fin de l'arc *Bad Seeds*, le numéro 50 de *Poison Ivy* sortira. C'est une série incroyable ; en tant que fan, je me demandais comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, tellement j'adore ce titre. Ils m'ont dit : "Il faut que tu travailles avec Willow sur ce projet qui viendra couronner ses six années d'histoires".

Sur l'impact qu'aura le récit sur la série Batman :

On va basculer vers ce qui constituera la deuxième année de notre run sur Batman. Certaines choses vont changer, d'autres resteront identiques, et on espère créer des surprises — et surtout, ne pas ennuyer le lecteur. On a réfléchi à la façon de créer un grand blockbuster estival autour de la Bat-famille : à quoi cela ressemblerait-il ? Et on s'est dit : "Faisons un grand film catastrophe". Imaginons un film catastrophe à la Irwin Allen mettant en scène la Bat-family à une époque où elle est davantage traquée que les super-vilains.

Le scénariste a également été très élogieux concernant le travail de l'équipe créative sur Poison Ivy notamment celui de G. Willow Wilson qui a fait passer Poison Ivy de mini-série à série régulière de plus de cinquante numéros.

Pour ceux qui désirent plus d'informations sur Bad Seeds, c'est par ici. [https://www.mdcu-comics.fr/news/41990-recap-du-crossover-batman-bad-seeds](https://www.mdcu-comics.fr/news/41990-recap-du-crossover-batman-bad-seeds)