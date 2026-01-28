Un premier aperçu de Batman / Wonder Woman: The Truth par Jim Cheung

Le Lasso de Vérité a été volé !

A partir du 29 avril 2026, une toute nouvelle série Batman / Wonder Woman va être lancée par DC Comics. Intitulée Batman/Wonder Woman: The Truth, elle sera écrite par Jeph Loeb et dessinée par Jim Cheung. Et aujourd'hui, nous avons déjà un premier aperçu du premier numéro. Voici les images dévoilées :

Pour les intéressés, voici le synopsis de la future série :

Batman et Wonder Woman font équipe pour une aventure épique signée par le scénariste de talent Jeph Loeb (Batman, Superman/Batman) et le dessinateur Jim Cheung (Justice League) ! Le Lasso de Vérité a été volé, et le Chevalier Noir et la Princesse Amazone se lancent dans une course contre la montre pour le récupérer avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ne manquez pas la suite des événements de Batman : Silence, avec le duo maléfique assez fou pour voler Wonder Woman… le Joker et Harley Quinn !