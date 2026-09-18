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Batman

Un nouveau poster pour Clayface

Par Adrien L. 18/09/2026 11:29 0
La campagne promo continue !

On s'approche tout doucement de la date de sortie de Clayface, le prochain long-métrage de la team Warner Bros / DC Comics. C'est donc sans surprise que la campagne marketing s'est accélérée. Après deux covers et les classiques trailers et teasers, c'est à présent un nouveau poster qui a été dévoilé. Une affiche plutôt classique puisque nous pouvons y voir le visage de Clayface fondre faire dessiner, plus bas, le personnage dans son intégralité ainsi que la ville de Gotham.

voici l'image :

 

 

Sortie le 21 octobre !

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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