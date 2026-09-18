Un nouveau poster pour Clayface

La campagne promo continue !

On s'approche tout doucement de la date de sortie de Clayface, le prochain long-métrage de la team Warner Bros / DC Comics. C'est donc sans surprise que la campagne marketing s'est accélérée. Après deux covers et les classiques trailers et teasers, c'est à présent un nouveau poster qui a été dévoilé. Une affiche plutôt classique puisque nous pouvons y voir le visage de Clayface fondre faire dessiner, plus bas, le personnage dans son intégralité ainsi que la ville de Gotham.

voici l'image :

You’ve never met anyone like him. #ClayfaceMovie - only in theaters October 23. https://t.co/f6aMZ6EU92 — James Gunn (@JamesGunn) September 14, 2026

Sortie le 21 octobre !