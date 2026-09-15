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DC Comics

Deux variant covers Clayface pour accompagner la sortie du film

Par Adrien L. Source: CBM 15/09/2026 10:34 0
Par Lee et Cho

Petite news rapide afin de signaler que DC Comics a mis en place deux covers spéciales afin d'accompagner la sortie du film Clayface. Et autant dire que l'éditeur va clairement utiliser deux de ses Jokers dans cette affaire puisqu'ils ont fait appel à Jim Lee et Frank Cho. Lee en réalisera une pour Batman #14 tandis que Cho en réalisera une pour Clayface: Celebrity Dirt #4.

Voici les covers :

Pour les intéressés, sachez que Batman #14 est attendu pour le 7 octobre et Clayface : Celebrity Dirt #4 pour le 14 octobre 2026.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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