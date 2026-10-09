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Green Lantern

[NYCC] DC annonce Green Lantern : The Dying Of The Light d'Aaron et Tirso

Par Adrien L. Source: AIPT 09/10/2026 10:38 0
Une série Black Label

Le NYCC a débuté hier pour le grand public, et les annonces commencent à nous arriver. DC Comics ouvre le bal avec une nouvelle mini-série en 5 numéros titrée Green Lantern : The Dying Of The Light. Elle sera écrite par Jason Aaron et dessinée par Tirso. Prévu pour 2027, elle fera partie du Black Label de DC. A priori, le projet est déjà en chantier depuis deux ans...

L'idée est d'avoir une histoire sombre et réaliste, dans la veine de Dark Knight Returns. situé vingt ans dans un futur alternatif, l'histoire met en scène un Hal Jordan vieilli, enfermé en prison avec un anneau de Green Lantern qui se décharge. Avec un Hal au-delà de sa gloire passée, un handicap qui l'oblige à faire preuve de créativité avec ses constructions, et un ton plus sombre qu'habituellement, la série semble se rapprocher de la série TV Lanterns.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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