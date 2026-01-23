Kyle Chandler revient sur le tournage de Lanterns

Il n'a jamais autant pris de plaisir à tourner

Le tournage de la série Lanterns s'est achevé il y a quelques temps déjà. Pourtant, ce n'est qu'il y a peu que l'acteur Kyle Chandler s'est exprimé sur le sujet. Bonne nouvelle : il a pris son pied !

En effet, l'acteur fait actuellement la promotion de The Rip, un film Netflix dans lequel il joue le rôle d'un agent de la DEA aux côtés, notamment, de Ben Affleck et de Matt Damon. Pourtant, c'est bien autour de la série Warner Bros / DC Comics que l'acteur s'est vu en train d'échanger. Plus particulièrement, il est revenu sur le tournage en lui-même. Voici ce qu'il a déclaré :

Je n'ai jamais autant pris de plaisir à tourner. Toute l'équipe était absolument formidable, du début à la fin. Je n'ai pas assez de mots pour remercier Chris Mundy, les producteurs et l'équipe de DC. C'était une expérience excellente et j'espère que la série sera à la hauteur de ce que j'ai vécu pendant le tournage. J'ai travaillé avec Aaron Pierre et nous avons passé un super moment. Quant à Kelly Macdonald, c'était tout simplement fantastique.

Quant à savoir si oui ou non la série sera à la hauteur du tournage, réponse en milieu d'année.

