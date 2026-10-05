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Green Lantern

Votre avis sur Green Lantern, la série animée (séance de rattrapage)

Par Adrien L. 05/10/2026 10:38 0
Dites-nous tout !

ll n'y a pas que l'excellente série Lanterns diffusée sur HBO dans notre base de données. Il y aussi l'excellente série animée de 2011. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous vous proposons une petite séance de rattrapage autour de l'unique saison de Green Lantern, la série animée. Pour rappel, vous pouvez noter les épisodes, les noter comme étant "vus" mais également recommander ou ne pas recommander la série, la noter comme étant "suivie" et/ou le commenter. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

La série met en scène les aventures d’Hal Jordan, le Green Lantern du secteur 2814, qui, aux côtés des autres membres du Corps des Green Lanterns (notamment son ami Kilowog) lutte contre les divers dangers qui menacent l'univers. Ici, ils doivent faire face à une nouvelle menace : celle des Red Lantern d’Atrocitus.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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Green Lantern : la série animée

Green Lantern : la série animée
Créé par : Bruce Timm
Année : 2011

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