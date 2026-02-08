Panini Comics annonce un titre Elektra et le début des intégrales Cloak and Dagger

Prévus pour les mois de mai et juin 2026

Les Big News de Panini Comics, ça continue ! Cette fois, ce sont deux titres "old school" qui ont été annoncés avec Elektra : Assassin et un intégrale Cloak and Dagger.

Le premier est écrit par Frank Miller et dessiné par Bill Sienkiewicz. Panini le décrit comme étant presque 300 pages d'espionnage et de violence sous forme de satire punk du genre. Il est prévu pour le mois de mai.

Pour rappel, le Daredevil de Frank Miller est actuellement édité par Panini Comics au format de poche. Il s'agit d'une lecture incontournable sur l'univers de Daredevil que nous ne pouvons que vous conseiller. Si vous désirez le premier tome pour 9.99€ et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

Le second est prévu pour le mois de juin. Il s'agit d'une grande annonce pour les collectionneurs d'intégrale puisqu'il s'agit de la sortie du tout premier intégrale La cape et l'épée (Cloak and Dagger en VO).

Alors, allez-vous vous laisser tenter ?