Panini annonce ses premiers Omnibus pour 2027

Avec les Big News en cours, Panini annonce ses sorties pour janvier et février 2027. Parmi elles se trouvent trois volumes de la collection Marvel Omnibus. Le premier sera consacré à Punisher avec un petit omnibus de 536 pages. Il s'agit de la série Punisher Max écrite par Jason Aaron et dessinée par Steve Dillon. Elle date de 2010, et a été publiée une première fois en France dans la collection Max de Panini, en 5 tomes. L'intégralité des 22 numéros avait été ensuite regroupée en un album de la collection Marvel Icons en 2018. L'omnibus sortira en janvier.
Autre sortie de janvier, le quatrième tome de X-Factor par Peter David sera aussi le dernier. Panini devrait suivre le contenu de la version VO, et donc il y aurait dedans X-Factor (2005) #233-262, All-New X-Factor #1-20 et X-Men Legends (2021) #5-6. En gros, beaucoup de choses inédites en librairie, ou introuvables.
Le dernier omnibus annoncé jusque-là est aussi une conclusion. Il s'agit du cinquième et dernier tome de Captain America par Brubaker. Encore une fois, si l'on suit la VO, le contenu devrait être le suivant : Captain America & Bucky #620-628, Fear Itself #7.1: Captain America, Winter Soldier (2012) #1-14, Captain America (2011) #11-19 et Fear Itself: Book of the Skull. L'album permet donc de regrouper le reste du travail du scénariste sur le personnage, ainsi que des numéros de Captain America & Bucky inédits en librairie.
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