Doom Wars Collection : des comics Marvel à petit prix

Panini donne sa checklist de novembre

Panini Comics vient de dévoiler toutes ses sorties pour le mois de novembre, et il est chargé ! Nous en connaissions une bonne partie grâce aux Big News, et nous avions appris récemment le lancement de la collection Avengers par Hickman, mais l'éditeur va aussi proposer une nouvelle collection à petit prix. Le thème sera sans surprise Doom, alias Dr Fatalis, qui est au centre du prochain film Avengers de décembre.

Au programme, 10 albums sortiront le 4 novembre prochain au prix de 6,99€ chacun. Chaque tome sera indépendant de l'autre, et s'intéressera à un personnage ou une équipe de personnages Marvel. Les albums sont au format comics et seront cartonnés, avec une épaisseur variable. Je vous laisse découvrir ci-dessous le contenu exact de chaque tome, ainsi que la couverture.

D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que toutes les sorties Panini de novembre ont été rajoutées à notre calendrier, dont cette Doom Wars Collection. Vous pouvez donc dès à présent les rajouter dans votre liste d'achats pour ne pas les oublier !

DOOM WARS COLLECTION T01 - DAREDEVIL

Stan Lee, Jack Kirby, Gene Colan I 112 pages, 6,99 €

Les Quatre Fantastiques ont perdu leurs pouvoirs lors d’une terrible explosion. Profitant de ce moment de faiblesse, le Docteur Fatalis prend le contrôle du Baxter Building, leur quartier général. En mauvaise posture, le quatuor peut néanmoins compter sur l’aide de Daredevil.

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 39, 40, 73 et Daredevil (1964) 37-38, précédemment publiés dans LES TRESORS DE MARVEL 3, 12 et DAREDEVIL : L'INTÉGRALE 1968)

DOOM WARS COLLECTION T02 – IRON MAN

David Michelinie, Bob Layton, John Romita Jr I 136 pages, 6,99 €

Lorsque Tony Stark apprend que son entreprise fournit des composants électroniques au royaume de Latvérie, il décide de mettre un terme à cet accord. Le Docteur Fatalis ordonne alors à ses hommes de voler le matériel, ce qui pousse Iron Man à confronter le souverain. Mais au moment où le combat s’engage, les deux ennemis sont accidentellement projetés au Moyen Âge !

(Contient les épisodes US Iron Man (1968) 149-150 et 249-250, précédemment publiés dans IRON MAN : L'INTÉGRALE 1981-1982 et MARVEL CLASSIC 10)

DOOM WARS COLLECTION T03 – DOCTEUR STRANGE

Roger Stern, Gerry Conway, Mike Mignola, Gene Colan I 104 pages, 6,99 €

Lorsqu’il était enfant, Victor Von Fatalis a perdu sa mère, une sorcière dont l’âme a été récupérée par Méphisto, le Seigneur des Enfers. Afin de briser cette malédiction, le souverain de Latvérie participe à un tournoi visant à désigner le prochain Sorcier Suprême, mais le Docteur Strange remporte le titre.

(Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 49: Doctor Strange and Doctor Doom – Triumph and Torment et Astonishing Tales (1970) 8 (III), précédemment publiés dans MARVEL EPIC : DOCTEUR STRANGE – TRIOMPHE ET TOURMENT et MARVEL RARITIES : L'INTÉGRALE)

DOOM WARS COLLECTION T04 – LES X-MEN

Chris Claremont, Jon Bogdanove I 120 pages, 6,99 €

Après une bataille éprouvante, plusieurs membres des X-Men sont grièvement blessés. De son côté, Kitty Pryde ne contrôle plus ses pouvoirs et menace de se dématérialiser pour de bon. Les mutants contactent alors Reed Richards afin de trouver un moyen de la sauver. Mais le chef des Quatre Fantastiques est lui-même plongé dans la tourmente.

(Contient les épisodes US Fantastic Four Vs X-Men (1986) 1-4, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1987 (I))

DOOM WARS COLLECTION T05 – LES AVENGERS

David Michelinie, Roger Stern, Bob Hall, Bruce Timm I 96 pages, 6,99 €

Grâce au pouvoir de l’Homme Pourpre, le Docteur Fatalis parvient à contrôler les esprits de ceux qui l’entourent. Le roi de Latvérie peut enfin réduire à néant la volonté d’ennemis de longue date comme les Avengers et conquérir le monde. Seul Wonder Man échappe encore à son influence. Parviendra-t-il à libérer ses équipiers du joug de ce tyran ?

(Contient les épisodes US Marvel Graphic Novel (1982) 27: Emperor Doom et Avengers (1999) ½, précédemment publiés dans AVENGERS : L'INTÉGRALE 1985-1986 et MARVEL MEGA 14)

DOOM WARS COLLECTION T06 - HULK

Greg Pak, Jeff Parker, Paul Pelletier I 120 pages, 6,99 €

Le Leader réunit une équipe de génies du mal, l’Intelligentsia, afin de dérober les livres de la bibliothèque d’Alexandrie. Le Docteur Fatalis accepte de garder leur butin en Latvérie, mais une fois les derniers écrits récupérés, ce dernier les trahit. Planifiant leur revanche, le Leader et ses alliés combinent des rayons cosmiques et gamma pour créer une nouvelle arme, le Hulk rouge…

(Contient les épisodes US Fall of the Hulks: Alpha (2009) 1 (I) et Incredible Hulk (1999) 606-608 (I), précédemment publiés dans MARVEL HEROES (V2) 38-39 et MARVEL STARS 1-2)

DOOM WARS COLLECTION T07 - LOKI

J. Michael Stracyznski, Al Ewing, Marko Djurdevic, Jorge Coelho I 144 pages, 6,99 €

Le royaume d’Asgard flotte désormais au-dessus de l’Arkansas, mais les dieux ne s’y sentent pas chez eux. Loki propose alors à Balder le Brave de rencontrer le Docteur Fatalis afin d’offrir un nouveau foyer au Asgardiens en Latvérie. Pendant ce temps, Thor, banni par Balder, tente de réparer Mjolnir et de retrouver Sif, son amour disparu.

(Contient les épisodes US Thor (2007) 601-603, Thor: Giant-Size Finale (2009) 1 et Loki: Agent of Asgard (2014) 6-7, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 2 et MARVEL DELUXE : LOKI – AGENT D'ASGARD 1)

DOOM WARS COLLECTION T08 - THOR

Kieron Gillen, Stan Lee, Billy Tan, John Buscema I 120 pages, 6,99 €

Accueillis par le Docteur Fatalis en Latvérie, les Asgardiens découvrent que le dictateur se sert d’eux pour réaliser de terribles expériences. Balder le Brave mène alors la riposte et lance ses troupes à l’assaut du château du tyran. Malgré son exil, Thor revient aider son peuple et affronte lui-même le super-vilain.

(Contient les épisodes US Thor (2007) 604-606 et Mighty Thor (1966) 182-183, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : THOR 3 et THOR : L'INTÉGRALE 1970)

DOOM WARS COLLECTION T09 – LES QUATRE FANTASTIQUES

Dan Slott, Stan Lee, Aaron Kuder, Jack Kirby… I 120 pages, 6,99 €

Lorsque Galactus apparaît dans le ciel latvérien, les Quatre Fantastiques volent au secours du Docteur Fatalis. Prêt à en découdre avec le Dévoreur de Mondes, le souverain n’hésite pas à recourir à la magie noire afin de le repousser. Mais à leur arrivée sur les lieux, les héros doivent d’abord affronter Victoire, une jeune femme devenue le héraut de Fatalis…

(Contient les épisodes US Fantastic Four (2018) 6-9 et Fantastic Four (1963) Annual 2 (I), précédemment publiés dans 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR 3 et FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1964)

DOOM WARS COLLECTION T10 – SPIDER-MAN

Nick Spencer, Patrick Gleason, Jan Bazaldua I 120 pages, 6,99 €

Miguel O’Hara, le Spider-Man de 2099, se retrouve projeté dans le passé et atterrit sur une plateforme pétrolière ravagée par un incendie. De son côté, Peter Parker renoue avec Silver Sable. La mercenaire lui annonce que son pays, la Symkarie, menace d’entrer en guerre avec la Latvérie de Fatalis.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 32-36, précédemment publiés dans 100% MARVEL : AMAZING SPIDER-MAN 7 (FRESH START))