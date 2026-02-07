Panini Comics annonce quatre nouveaux titres du côté des Disney Villains

Deux suites et deux nouvelles séries

Depuis le mois dernier, Panini Comics a commencé à proposer les titres Disney Villains édités par Image Comics aux Etats-Unis. Nous avons eu droit à Lilo et Stitch et Scar et Maléfique débarqueront à la fin du mois et visiblement, l'éditeur ne compte pas s'arrêter là pour le marché français. En effet, sachez que ce sont pas moins de quatre nouveaux ouvrages qui vont arriver chez nos bouquinistes dans les prochains mois.

Ainsi, en mai, vous pourrez lire un nouveau tome autour de Cruella.

En juin, vous pourrez découvrir Stitch (sans Lilo donc) mais aussi le deuxième tome de Gargoyles !

Et enfin, en juillet, vous pourrez dévorer Maléfique tome 2.

