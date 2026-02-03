  1. Accueil
Panini Comics annonce trois titres Wolverine entre mai et juillet 2026

03/02/2026
Du Wolverine en solo ou en équipe !

Les big news de Panini Comics, ça continue ! Cette fois, ils se sont focalisés sur le plus célèbre des mutants : Wolverine.

Pour commencer, l'éditeur a annoncé la sortie de leur huitième intégrale. Il s'agit donc de l'intégrale WOLVERINE 1990-1993 (II) qui compile une fois de plus un sommaire absolument immanquable à côté des épisodes 69-71 de la série régulière avec les one-shots Rahne of Terra, Hearts of Darkness et Inner Fury par Peter David, Andy Kubert, Bill Sienkiewicz ou encore John Romita Jr. et le tout est accompagné des épisodes 51 à 61 de Marvel Comics Presents (majoritairement inédits en VF comme Inner Fury d'ailleurs).

 

A côté de cela, l'éditeur a annoncé le Marvel Deluxe : Wolverine qui rassemble deux mini-séries se déroulant dans le passé et réalisées par Chris Claremont et Edgar Salazar. Les titres sont inédits en France.

 

Enfin, l'éditeur conclut avec Wolverines & Deadpools qui vient compléter le run de Cody Ziglar sur Deadpool ! Le titre contient la mini-série éponyme en 3 épisodes éponyme mais aussi des one-shots sur les deux canadiens dont le Weapon X-traction de Javier Garron & Ryan North.

