Panini Comics annonce un retour du softcover X-Men au numéro 1

L'après Age of Revelation

Toujours dans le cadre de ses big news, l'éditeur Panini Comics a annoncé sur les réseaux sociaux un retour du softcover X-Men au numéro 1. Autrement dit, l'éditeur a décidé d'appliquer la même logique que Marvel qui, après l'event Age of Revelation, a repris toute la numérotation des séries X-Men au numéro 1 dans une nouvelle vague de titres appelée Shadows of tomorrow.

Cette reprise débutera en juillet soit après les sept numéros de l'event Age of Revelation. Nous y retrouverons la suite des séries Uncanny X-Men, X-Men et Wolverine ainsi que de toutes nouvelles séries et mini-séries.

