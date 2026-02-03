  1. Accueil
  2. Panini Comics
Panini Comics

Panini Comics annonce un retour du softcover X-Men au numéro 1

Par Jeff Source: Fb 03/02/2026 09:21 0
L'après Age of Revelation

Toujours dans le cadre de ses big news, l'éditeur Panini Comics a annoncé sur les réseaux sociaux un retour du softcover X-Men au numéro 1. Autrement dit, l'éditeur a décidé d'appliquer la même logique que Marvel qui, après l'event Age of Revelation, a repris toute la numérotation des séries X-Men au numéro 1 dans une nouvelle vague de titres appelée Shadows of tomorrow.

Cette reprise débutera en juillet soit après les sept numéros de l'event Age of Revelation. Nous y retrouverons la suite des séries Uncanny X-Men, X-Men et Wolverine ainsi que de toutes nouvelles séries et mini-séries.

 

Pour aller plus loin :

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

A lire aussi

Commentaires

Laisser un commentaire

La rédac vous recommande

MDCU

MODULE LISTES VF - Il est de retour

Feb 06, 2017

Derniers commentaires

Dernières reviews

Nous soutenir

Soutenez MDCU sur Tipeee

Partenaire

BdFugue
Copyright © 2008 - 26 | V8.0