Toutes les critiques MDCU de comics de janvier 2026

Le début d'une nouvelle année

Une nouvelle année démarre, et 2026 commence avec quelques pépites. Vous trouverez ci-dessous la liste des critiques publiées sur MDCU durant le mois de janvier. Elles complètent nos avis du même mois issus de notre sélection.

Critique de Train de nuit dans la voie lactée (Morgen) par Jeff

"Emouvant et puissant, Train de nuit dans la voie lactée est une référence du genre."

4,5/5

Critique du tome 1 de Green Lantern One Corps United (Urban Comics) par Jeff

"Green Lantern One Corps United, c'est tout ce qu'on aime mais avec une petite touche de fraîcheur. Difficile de dire non !"

4/5

Critique du volume 1 de Savage Dragon Ultimate Edition (Editions Black & White) par Uraphire

"Une bonne lecture divertissante pour découvrir un héros phare des débuts d’Image Comics."

3,5/5

Critique de Hérétique (Delcourt) par Adrien

"Hérétique est une réussite, un récit complet historique et une histoire d’enquête sous la pression de l’inquisition. Les thèmes de la croyance, et la liberté de pensée sont bien traités, sans sacrifier la narration. Une excellente lecture recommandée."

4,5/5

Critique du volume 3 de BPRD - L'Enfer sur Terre - Intégrale (Delcourt) par Adrien

"Dans ce tome 3, la menace n’a jamais été d’une telle ampleur, et l’horreur de ce monde n’est plus que jamais présente. On ne vous le dira jamais assez, si vous aimez le genre, lisez BPRD !"

4,5/5