[Review VF] Green Lantern One Corps United Tome 1

Edité par Urban Comics

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Green Lantern One Corps United Tome 1 : Insurrection écrit par Jeremy Adams et dessiné par Xermanico, entre autres. Il est sorti le 9 janvier 2026 pour 18.50€. Il contient les titres US Green Lantern Civil Corps Special #1 + Green Lantern #16-18 + Green Lantern - Fractured Spectrum #1.

Depuis des mois, les Planètes Unies font régner l'ordre dans l'univers par la force. Pour échapper au contrôle de Thaaros et dévoiler au grand jour ses sombres desseins, les Green Lantern et leurs alliés se dressent et partent sur le sentier de la guerre. Mais seront-ils de taille pour affronter la plus grande force armée de l'univers ?

Je m'appelle Alan Scott... Et je suis ce qu'on appelle une distraction de taille...

Green Lantern One Corps United a une approche extrêmement intéressante. En fait, on reprend beaucoup d'éléments mis en place dès le run de Johns, on multiplie les affrontements cosmiques mais en ajoutant toute une dimension politique au récit. Cela peut paraître assez bizarre mais cela fonctionne. Mieux encore, il y a des chances pour que le titre plaise aux nouveaux lecteurs tout en étant divertissant pour les "vieux de la vieille". Alors oui, on a l'impression que les Green Lantern ne sont encore que des pions mais le récit est construit, complexe et intelligent. Des qualités suffisantes qui font que l'on oubliera volontiers ce petit détail. Le principe est simple : le corps des Green Lantern est lié aux Planètes Unies. Sur le papier, cela peut donner de bonnes choses puisque cela sous-entend que ce ne sont plus les Gardiens qui tirent les ficelles. Le problème, c'est qu'un être malfaisant est parvenu à se hisser au sommet de l'organisation des Planètes Unies. Le pouvoir politique est donc corrompu, les manipulations sont monnaie courante et, finalement, seule une poignée de Green Lantern a les yeux grands ouverts et parvient à voir clairement ce qui se passe.

Il y a beaucoup à lire, les retournements de situation intéressants et les menaces bien plus nombreuses qu'il n'y paraît. Au final, nous avons donc un titre assez costaud mais pas indigeste pour autant. C'est une bonne petite lecture, plaisante dont le seul défaut réside sans doute dans le fait qu'il n'y ait que peu de temps mort. Par contre, on notera que ces caractéristiques ne concernent pas le tout dernier numéro qui, pour le coup, est assez différent du reste de l'oeuvre. Concernant ce dernier, l'idée est d'ores et déjà de partir sur autre chose, d'ouvrir la "prochaine porte". Le ton employé y est donc très différent.

Pour un finir, je vais également dire un mot sur l'accessibilité de ce tome. D'ordinaire, je suis du genre à me lancer tête baissée dans l'univers des Green Lantern. Je pars du principe que c'est l'un des univers que je maîtrise le plus. Une fois n'est pas coutume, l'introduction d'Urban Comics pour te "remettre dans le bain" n'était pas de trop. J'en ai eu besoin afin de pouvoir profiter de la lecture de manière un peu plus sereine.

Hal ! Je t'en prie, dis-moi que tu amènes les renforts !

Pour ce qui est de la partie graphique, nous avons Salvador Larroca, Xermanico et V Ken Marion. Je connais pas le troisième donc je ne vais pas m'avancer sur celui-ci mais concernant les deux autres, cela fait un bon moment qu'ils n'ont plus rien à prouver. Salvador Larroca est bourré de talent tandis que Xermanico est ce que l'on pourrait appeler un "vieux de la vieille" sur l'univers de Green Lantern. Autant dire que nous sommes face à des dessins assez incroyables qui raviront sans doute la plupart des fans de l'univers GL. De plus, ces derniers sont sublimés par une colorisation de Luis Guerrero et Romulo Fajardo. Certaines planches proposent une explosion de couleurs que seul l'univers de Green Lantern permet. C'est tout bonnement à couper le souffle !

